METALES BÁSICOS: Cobre alcanza máximo histórico por recorte de tasas de la Fed y escasez

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Los precios del cobre subieron el jueves hasta un máximo histórico, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés, mientras que el continuo flujo del metal hacia Estados Unidos hizo temer una oferta más ajustada en el resto del mundo.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 2,9%, a US$11.894,50 por tonelada, tras haber marcado a US$11.894,50, un pico histórico.

* En rumbo a la mayor alza anual desde 2009, el metal, utilizado en la energía y la construcción, acumula un avance del 33% en lo que va de año debido a las interrupciones en el suministro de las minas y las salidas de cobre hacia Estados Unidos.

* "La única razón por la que el cobre ha estado subiendo es por la percepción del mercado de que va a haber aranceles a las importaciones de cobre de Estados Unidos anunciados en algún momento a mediados del próximo año para ser implementados a partir de principios de 2027", dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.

* Eso mantiene abierto el arbitraje CME-LME, que atrae el metal a las existencias de la CME , que se han disparado este año. BNP Paribas calcula que también hay más de 500.000 toneladas de cobre fuera del inventario estadounidense.

* Al mismo tiempo, el inventario mundial visible en bolsa ha aumentado más de un 40% interanual. "Por lo tanto, esta idea de que no hay cobre es engañosa, pero esta atracción de unidades de cobre hacia Estados Unidos está creando una percepción de la escasez fuera de Estados Unidos", dijo Wilson.

* El recorte de tasas de la Fed en 25 puntos básicos el miércoles se ajustó a las expectativas y ya estaba prácticamente descontado. Sin embargo, el yuan alcanzó un máximo de 14 meses frente al dólar tras la decisión, lo que hizo que los metales cotizados en el billete verde resultaran más atractivos para los compradores chinos.

* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio subió un 1,3%, a US$2.903,5 la tonelada, el zinc avanzó un 4,3%, a US$3.213, el plomo sumó un 0,5%, a US$1.988, el estaño subió un 4,5%, a US$41.725 tras llegar a US$42.000, un máximo desde abril de 2022. El níquel cayó un 0,1%, a US$14.625.

