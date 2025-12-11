METALES BÁSICOS Cobre alcanza máximo histórico tras recorte de tasas de la Fed

(Actualiza con cotizaciones; cambia redacción)

Por Polina Devitt

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Los precios del cobre subieron el jueves hasta un máximo histórico, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés, mientras que el continuo flujo del metal hacia las existencias estadounidenses respaldaba las preocupaciones sobre una oferta más ajustada en el resto del mundo.

* A las 14:34 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,8% a US$11.764,50 por tonelada tras llegar a US$11.800,50, un pico histórico.

* Rumbo al mayor crecimiento anual desde 2009, el metal, utilizado en la energía y la construcción, acumula un alza del 33% en lo que va de año debido a las interrupciones en el suministro de las minas y las salidas de cobre hacia Estados Unidos.

* "La única razón por la que el cobre ha estado subiendo es por la percepción del mercado de que va a haber aranceles sobre las importaciones de cobre de Estados Unidos anunciados en algún momento a mediados del próximo año para ser implementados a partir de principios de 2027", dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.

* Eso mantiene abierto el arbitraje CME-LME, que atrae el metal a las existencias de la CME , que se han disparado este año. BNP Paribas calcula que también hay más de 500.000 toneladas de cobre fuera del inventario estadounidense.

* El recorte de tasas de la Fed en 25 puntos básicos el miércoles se ajustó a las expectativas y ya estaba prácticamente descontado. Sin embargo, el yuan alcanzó un máximo de 14 meses frente al dólar tras la decisión, lo que hizo que los metales cotizados en el billete verde resultaran más atractivos para los compradores chinos.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 1% a US$2.895 por tonelada; y el zinc avanzaba un 3% a US$3.174,50, tras llegar a US$3.180, un pico desde el 24 de octubre.

* En tanto, el plomo sumaba un 0,4% a US$1.987,50; el estaño mejoraba un 3,4% a US$41.390 tras llegar a US$41.530, un máximo desde abril de 2022. El níquel caía un 0,2% a US$14.625.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)