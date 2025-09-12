Metales básicos: cobre alcanza máximos de cinco meses por esperanza de recorte tasas Fed

Por Eric Onstad

LONDRES, 12 sep (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más alto en más de cinco meses, impulsados por las expectativas de los inversores de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la preocupación por la posible escasez de suministro.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,5% a US$10.097 dólares por tonelada métrica a las 1005 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 26 de marzo. Ha subido cerca de un 15% este año.

* Los metales básicos se unieron a otros mercados que subían tras los datos estadounidenses del jueves que mostraron un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo, reforzando las opiniones de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés.

* "Creo que el promedio era un recorte de un cuarto de punto, pero ahora creo que puede ser más. Creo que eso ha animado a los mercados y la confianza alcista ha ayudado al cobre", dijo Robert Montefusco, de la correduría Sucden Financial. "Los CTA estaban comprando caídas por debajo de los US$10.000, empujándolo al alza. Eso nos puso en marcha y luego los chinos vinieron a la fiesta durante la noche".

* Los fondos de inversión Commodity Trade Advisor (CTA) se rigen en gran medida por programas informáticos basados en señales técnicas.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 1,22%, a 81.060 yuanes (US$11.384,67) la tonelada.

* La preocupación por la oferta también ayudaba a los precios.

* Las operaciones mineras en la enorme mina de cobre de Grasberg, en Indonesia, una de las mayores del mundo, permanecían suspendidas el viernes mientras continuaba la búsqueda de trabajadores atrapados tras el colapso de algunas partes de la mina.

* La producción de cobre en Perú, tercer productor mundial, cayó un 2% interanual a 228.007 toneladas métricas en julio.

* El níquel escalaba en Londres un 1,3% a US$15.350 la tonelada, después de que un grupo de trabajo de Indonesia, principal productor, confiscara grandes porciones a los mineros de níquel en el marco de una ofensiva frente la explotación ilegal de los recursos naturales.

* En otros metales, el aluminio LME subía un 0,8% a US$2.695 la tonelada; el zinc ganaba un 0,9% a US$2.926; el plomo sumaba un 0,4% a US$2.005; y el estaño avanzaba un 0,3% a US$34.815.

(US$1 = 7,1201 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad Edición de David Goodman)