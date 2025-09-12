Metales básicos: cobre alcanza máximos de cinco meses por la esperanza de recortes tasas en EEUU

Por Eric Onstad

LONDRES, 12 sep (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el viernes máximos de más de cinco meses, impulsados por las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la preocupación por la posible escasez de oferta.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganó un 0,2%, a US$10.069 por tonelada métrica a las 1600 GMT, tras tocar los US$10.126, su máximo desde el 26 de marzo.

* El metal ha subido cerca de un 15% este año, pero ha luchado repetidamente para mantener las ganancias por encima del nivel psicológico de los US$10.000.

* Los metales básicos siguieron a los mercados al alza después de que los datos de Estados Unidos del jueves mostraran un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas.

* "Creo que el promedio era un recorte de un cuarto de punto, pero ahora creo que puede ser más. Creo que eso ha animado a los mercados y la confianza alcista ha ayudado al cobre", dijo Robert Montefusco, de la correduría Sucden Financial. "Los CTA estaban comprando caídas por debajo de los US$10.000, empujándolo al alza.

Eso nos puso en marcha y luego los chinos vinieron a la fiesta durante la noche".

* Los fondos de inversión Commodity Trade Advisor (CTA) se rigen en gran medida por programas informáticos basados en señales técnicas.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai subió un 1,22%, hasta 81.060 yuanes (US$11.384,67) la tonelada.

* La preocupación por la oferta también ayudó a los precios.

* Las operaciones mineras en la enorme mina de cobre de Grasberg, en Indonesia, una de las mayores del mundo, permanecieron suspendidas el viernes mientras continuaba la búsqueda de trabajadores atrapados tras el bloqueo de algunas partes de la mina.

* La producción de cobre en Perú, tercer productor mundial de cobre, cayó un 2% interanual hasta 228.007 toneladas métricas en julio.

* El níquel subió un 1,7%, hasta US$15.400 la tonelada, después de que un grupo de trabajo de Indonesia, principal productor de níquel, confiscara grandes parcelas a los mineros de níquel en el marco de una ofensiva contra la explotación ilegal de los recursos naturales.

* También subió el zinc, que avanzó un 1,9% hasta un máximo en cinco meses de US$2956, al seguir reduciéndose las existencias en la LME.

* Entre otros metales, el aluminio de la LME subió un 0,8% a US$2695 la tonelada, su máximo desde el 29 de julio, el plomo ganó un 1,2% a US$2019 y el estaño sumó un 0,9% a US$35.025.

(US$1 = 7,1201 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad Edición de David Goodman, Editado en español por Juana Casas)