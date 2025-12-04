METALES BÁSICOS-Cobre baja desde máximo histórico al disiparse el pánico sobre escasez

(Actualiza con valores al cierre)

4 dic (Reuters) - El cobre cayó desde sus máximos históricos el jueves, mientras los operadores afirmaban que el pánico por la escasez de suministros, que provocó un repunte de los precios esta semana, había empezado a remitir.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,2% a US$11.464 por tonelada métrica a las 1702 GMT. Al principio de la sesión había tocado los US$11.529, muy cerca del pico histórico de US$11.540 alcanzado el miércoles.

* Los datos de la LME del jueves mostraron otras 7.775 cancelaciones netas de órdenes frescas en los almacenes de Corea del Sur <0#MCUSTX-LOC>, tras las más de 50.725 toneladas de cancelaciones en Asia un día antes.

* Las cancelaciones -o las órdenes de retirar metal de los almacenes- hicieron que el miércoles el diferencial entre el contrato de cobre al contado de la LME y el contrato a plazo a tres meses se disparara hasta una prima de unos US$88 por tonelada, la más alta desde mediados de octubre, lo que indica una fuerte necesidad de metal de inmediato.

* Sucden Financial dijo que el balance del mercado del cobre en 2025 seguía siendo ligeramente excedentario, pero que incluso unas pequeñas perturbaciones podrían convertirlo en deficitario. La correduría ve el nivel de US$10.830 como el suelo clave para el precio del cobre hasta finales de año.

* "Se espera que la liquidez siga deteriorándose en el periodo vacacional. En combinación con la elevada participación especulativa en todo el complejo, esto aumenta el riesgo de movimientos desordenados o desproporcionados, especialmente en mercados estrechos donde los diferenciales ya son ajustados", añadió Sucden.

* Goldman Sachs, por su parte, elevó su previsión del precio promedio del cobre de la LME para el primer semestre de 2026 de US$10.415 a US$10.710.

* Entre otros metales básicos, el estaño bajaba un 0,8% a US$40.270 la tonelada, tras alcanzar su máximo desde abril de 2022 a principios de la sesión; mientras que el aluminio cotizaba plano en US$2.901, y el zinc subía un 0,7% a US$3.087,50.

* El plomo subía un 0,7% a US$2.013, mientras que el níquel ganaba un 0,2% a US$14.890. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)