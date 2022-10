Metales básicos-cobre baja por miedo a la inflación y la recesión

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 oct (Reuters) - Los precios del cobre ampliaron sus pérdidas el miércoles, ya que la aceleración de la inflación y la perspectiva de nuevas subidas de las tasas de interés alimentaron las preocupaciones sobre la economía mundial y la demanda de metales, mientras que la fortaleza del dólar también pesó en el mercado.

* A las 1600 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0,6%, a 7.378 dólares la tonelada, tras haber caído un 1,9% el martes. Los futuros del cobre Comex en Estados Unidos bajaban un 1,1%, a 3,33 dólares la libra.

* Datos conocidos el miércoles mostraron que la inflación británica tocó un máximo de 40 años, mientras que una autoridad de la Reserva Federal de Estados Unidos habló el martes de la necesidad de nuevas alzas de tasas para contener la inflación.

* "Lo que estamos viendo es un entorno en el que la recesión es inminente, pero no ha aterrizado. Seguimos hablando de recesión y, sin embargo, no hay recesión", dijo Naeem Aslam, de Ava Trade. "Eso influye negativamente en el sentimiento y los metales industriales no van a funcionar bien en ese clima".

* El contrato del cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajó un 1,1%, a 62.120 yuanes (8.601,85 dólares) por tonelada.

* El índice dólar, que hace que los metales que se cotizan en el billete verde sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas, también frenó la confianza.

* El aluminio en la LME retrocedió un 0,8%, a 2.176 dólares por tonelada, después de que se produjeron más entradas del metal en almacenes autorizados por la LME.

* En otros metales básicos, el plomo restó un 1,4%, a 1.984,50 dólares por tonelada; el níquel sumó un 0,2%, a 21.915 dólares; el zinc subió un 1%, a 2.893 dólares; y el estaño cayó un 0,5%, a 19.350 dólares.

Reuters