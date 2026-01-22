METALES BÁSICOS: Cobre cae a mínimos de casi dos semanas tras marcha atrás de Trump sobre Groenlandia

LONDRES, 22 ene (Reuters) -

El cobre tocó el jueves su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que los mercados se calmaron tras la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no tomar Groenlandia por la fuerza y su retractación de los aranceles previstos para los países que se oponen a que se apodere de la isla ártica.

* A las 10:34 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1,3%, a US$12.640 por tonelada, tras tocar US$12.621 más temprano en la sesión, su mínimo desde el 9 de enero. El contrato alcanzó un máximo histórico de US$13.407 la semana pasada.

* Trump descartó el miércoles usar la fuerza militar para tomar Groenlandia y dijo que ya no impondrá aranceles a los aliados europeos que había amenazado con poner en vigor el 1 de febrero.

* "La ansiedad se reduce en el mercado y todo retrocede porque el motor principal ya no está en juego", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum. Los inversores empezarán a retirar dinero de sus cautas posiciones, lo que probablemente afectará a los precios de las materias primas en los próximos días, añadió.

* El repunte de los metales industriales este año "realmente no tiene nada que ver con los aspectos específicos de la oferta y la demanda (...) porque no vemos ningún cambio en ellos", agregó Price.

* El contrato del cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$84 por tonelada con respecto al de tres meses , después de haber alcanzado una prima de más de US$100 el martes, lo que indica poca necesidad de metal a corto plazo.

* Las existencias de cobre en la LME han subido a 168.250 toneladas, su máximo desde mayo de 2025, tras la entrada de 8.725 toneladas en los almacenes de Estados Unidos. Aun así, las existencias en la LME se ven empequeñecidas por las más de 500.000 toneladas de cobre que hay en los almacenes de Comex .

* En otros metales básicos, el aluminio subía un 0,1%, a US$3.116,5 por tonelada; el zinc ganaba un 0,7%, a US$3.197; el plomo sumaba un 0,1%, a US$2.023; el níquel mejoraba un 0,2%, a US$18.030; y el estaño restaba un 0,7%, a US$51.055.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson, Dylan Duan y Polina Devitt; editado en español por Carlos Serrano)