Metales básicos: cobre cae a mínimos de una semana por dudas sobre crédito en EEUU

LONDRES, 17 oct (Reuters) - El cobre bajó el viernes a un mínimo de una semana, siguiendo la estela de la caída de los valores financieros mundiales por señales de tensión crediticia en los bancos regionales estadounidenses.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,5%, a US$10.597,5 por tonelada, a las 1600 GMT, tras retroceder en la jornada hasta un 2%, a US$10.430, su nivel más bajo desde el 10 de octubre.

* El metal, considerado un barómetro de la economía mundial, había alcanzado un máximo de 16 meses de US$11.000 el 9 de octubre.

* "Es un entorno de aversión al riesgo general, con los activos de más riesgo bajo presión", dijo Thu Lan Nguyen, jefe de investigación de divisas y materias primas del Commerzbank.

* La percepción negativa hacia los metales básicos se acentuaba con el declive de los valores financieros tras la caída de las acciones de los bancos regionales estadounidenses, preocupados por el aumento de los riesgos y la calidad del crédito, dijo Nguyen.

* Los inversores también están pendientes por la tensión entre Estados Unidos y China, principal consumidor de cobre, que el jueves acusó a Washington de avivar el pánico por los controles de Pekín a las exportaciones de tierras raras.

* Las existencias de cobre en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron en 550 toneladas durante la semana pasada, a 110.240 toneladas, el nivel más alto desde el 25 de abril.

* En otros metales básicos, el aluminio cayó un 0,6%, a US$2772,5 la tonelada; el zinc cedió un 1,3%, a US$2934,5; el níquel perdió un 1%, a US$15.120; el estaño retrocedió un 2,1%, a US$34.970; y el plomo subió un 0,2%, a US$1969,5.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)