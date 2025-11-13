METALES BÁSICOS-Cobre cae ante la cautela sobre EE. UU. y los débiles datos de préstamos de China

(Actualiza valores al cierre)

LONDRES, 13 nov (Reuters) - El cobre perdió terreno el jueves tras cuatro días consecutivos de alzas, ya que los precios de los metales básicos siguieron la tendencia a la baja de los mercados bursátiles en medio de la cautela por la reapertura del Gobierno estadounidense y tras débiles datos de préstamos en China.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0,4% a US$10.896,50 por tonelada métrica a las 1718 GMT. Al principio de la sesión llegó a alcanzar los US$11.018, cruzando la barrera psicológica de los US$11.000 por primera vez este mes, antes de ceder.

* El metal había alcanzado un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre, preocupado por la interrupción del suministro en las minas.

* "Para que la subida se prolongue, será crucial una demanda más fuerte, sobre todo de China, el mayor consumidor", dijo Ewa Manthey, analista de ING. "Por ahora, los precios se mantendrán en un rango".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una ley para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia del país. Pero los principales índices de Wall Street cayeron el jueves, ya que prevaleció la cautela antes de las indicaciones sobre la economía estadounidense y la trayectoria de la política monetaria.

* Mientras en China, la financiación social total en circulación (TSF), una medida amplia del crédito y la liquidez en la economía, creció a su ritmo más lento en siete meses en octubre. Los nuevos préstamos de los bancos chinos también cayeron bruscamente respecto al mes anterior.

* Los inversores están pendientes de una serie de datos sobre la economía china que se publicarán el viernes, como los precios de las viviendas nuevas, las ventas minoristas y la producción industrial.

* Todo el complejo de metales LME bajó. El aluminio cedió un 0,6% a US$2.877,50 la tonelada, el zinc cayó un 1% a US$3.045 y el níquel perdió un 0,6% a US$14.960, su nivel más bajo desde el 21 de agosto.

* El plomo cayó un 1% a US$2.074, mientras que el estaño cedió un 0,9% a US$37.080, tras alcanzar su máximo desde abril a principios de la sesión.

