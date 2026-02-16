METALES BÁSICOS-Cobre cae en medio de bajos volúmenes negociados, atención a mayores inventarios

(Reformulación, añadido de comentarios y fecha en Londres.)

Por Ishaan Arora

LONDRES, 16 feb (Reuters) -

Los precios del cobre bajaban el lunes debido ‌al fortalecimiento del dólar y ‌a ⁠que el mercado se centró en el aumento de las existencias y las débiles perspectivas de demanda, en medio de volúmenes de negociaciones reducidos por feriados.

* Las ​vacaciones del ⁠Año ⁠Nuevo Lunar chino esta semana y un día festivo en Estados Unidos se traducen en ​bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos ‌que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el ​miércoles, según los operadores. * El cobre ​de referencia en la LME bajaba un 0,1% a 12.870 dólares la tonelada métrica a las 1054 GMT. Ha caído más de un 10% desde que alcanzara un máximo histórico de 14.527,50 dólares la tonelada hace dos semanas.

* "Con muchas mesas asiáticas fuera de las negociaciones, la liquidez será irregular y ​es probable que la mayoría de los participantes se contenten con esperar una dirección más clara de las tasas de interés estadounidenses ⁠y un posible impulso de la demanda china en las operaciones posteriores a las vacaciones", dijo Britannia Global Markets ‌en una nota.

* Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda y socavar los precios. * Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME, que ascienden a 211.850 toneladas , han aumentado más de un 50% desde el 9 de enero. Las abundantes existencias han creado un descuento para ‌el contrato al contado sobre el contrato a tres meses en la LME . El viernes cerró en ⁠un máximo anual de 106 dólares por tonelada. * En los almacenes supervisados por ‌la Bolsa de Futuros de Shanghái, los inventarios de cobre, que ascienden a ⁠272.475 toneladas , han subido un 180% desde el 19 de diciembre.

* ⁠Mientras, los precios del zinc bajaban un 0,9% a 3.308 dólares por tonelada