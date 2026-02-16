METALES BÁSICOS-Cobre cae en medio de bajos volúmenes negociados, atención a mayores inventarios
(Reformulación, añadido de comentarios y fecha en Londres.)
Por Ishaan Arora
LONDRES, 16 feb (Reuters) -
Los precios del cobre bajaban el lunes debido al fortalecimiento del dólar y a que el mercado se centró en el aumento de las existencias y las débiles perspectivas de demanda, en medio de volúmenes de negociaciones reducidos por feriados.
* Las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino esta semana y un día festivo en Estados Unidos se traducen en bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles, según los operadores. * El cobre de referencia en la LME bajaba un 0,1% a 12.870 dólares la tonelada métrica a las 1054 GMT. Ha caído más de un 10% desde que alcanzara un máximo histórico de 14.527,50 dólares la tonelada hace dos semanas.
* "Con muchas mesas asiáticas fuera de las negociaciones, la liquidez será irregular y es probable que la mayoría de los participantes se contenten con esperar una dirección más clara de las tasas de interés estadounidenses y un posible impulso de la demanda china en las operaciones posteriores a las vacaciones", dijo Britannia Global Markets en una nota.
* Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales
cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que
podría frenar la demanda y socavar los precios.
* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la
LME, que ascienden a 211.850 toneladas
* Mientras, los precios del zinc bajaban un 0,9% a 3.308 dólares por tonelada
. Han caído un 8% desde que alcanzaran los 3.575,50 dólares
el 29 de enero, el máximo desde agosto de 2022. El zinc también
se ve presionado por el aumento de las existencias