LA NACION

METALES BÁSICOS-Cobre cae en medio de bajos volúmenes negociados, atención a mayores inventarios

METALES BÁSICOS-Cobre cae en medio de bajos volúmenes negociados, atención a mayores inventarios
METALES BÁSICOS-Cobre cae en medio de bajos volúmenes negociados, atención a mayores inventarios

(Reformulación, añadido de comentarios y fecha en Londres.)

Por Ishaan Arora

LONDRES, 16 feb (Reuters) -

Los precios del cobre bajaban el lunes debido ‌al fortalecimiento del dólar y ‌a ⁠que el mercado se centró en el aumento de las existencias y las débiles perspectivas de demanda, en medio de volúmenes de negociaciones reducidos por feriados.

* Las ​vacaciones del ⁠Año ⁠Nuevo Lunar chino esta semana y un día festivo en Estados Unidos se traducen en ​bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos ‌que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el ​miércoles, según los operadores. * El cobre ​de referencia en la LME bajaba un 0,1% a 12.870 dólares la tonelada métrica a las 1054 GMT. Ha caído más de un 10% desde que alcanzara un máximo histórico de 14.527,50 dólares la tonelada hace dos semanas.

* "Con muchas mesas asiáticas fuera de las negociaciones, la liquidez será irregular y ​es probable que la mayoría de los participantes se contenten con esperar una dirección más clara de las tasas de interés estadounidenses ⁠y un posible impulso de la demanda china en las operaciones posteriores a las vacaciones", dijo Britannia Global Markets ‌en una nota.

* Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda y socavar los precios. * Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME, que ascienden a 211.850 toneladas , han aumentado más de un 50% desde el 9 de enero. Las abundantes existencias han creado un descuento para ‌el contrato al contado sobre el contrato a tres meses en la LME . El viernes cerró en ⁠un máximo anual de 106 dólares por tonelada. * En los almacenes supervisados por ‌la Bolsa de Futuros de Shanghái, los inventarios de cobre, que ascienden a ⁠272.475 toneladas , han subido un 180% desde el 19 de diciembre.

* ⁠Mientras, los precios del zinc bajaban un 0,9% a 3.308 dólares por tonelada

. Han caído un 8% desde que alcanzaran los 3.575,50 dólares el 29 de enero, el máximo desde agosto de 2022. El zinc también se ve presionado por el aumento de las existencias en los almacenes ‌de la ShFE, que con 87.025 ​toneladas han subido un 33% desde el 30 de enero. * En metales, el aluminio subía un 0,1%, a 3.080 dólares la tonelada; el plomo bajaba un 0,3%, a 1.954 dólares; el estaño retrocedía un 0,7%, a 46.380 dólares; y el níquel sumaba ‌un 0,1%, a 17.005 dólares por tonelada. (Reporte de Pratima Desai; edición de Ronojoy Mazumdar.)

Reuters
Conforme a
The Trust Project