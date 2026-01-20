METALES BÁSICOS-Cobre cae mientras consumidores industriales se resisten a los precios elevados

Por Eric Onstad

LONDRES, 20 ene (Reuters) -

El cobre bajaba el martes, ya que los ⁠consumidores industriales empezaban a ⁠resistirse a pagar precios elevados cuando los niveles de existencias están en máximos de varios años. * A ⁠las 1045 ‌GMT, ​el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa ​de Metales de Londres (LME) restaba un 0,8%, a 12.868 dólares ‌la tonelada, tras repuntar un ‌1,3% en la sesión anterior.

* ​El cobre en la LME acumula una alza del 30% en los últimos seis meses, alcanzando un máximo histórico de 13.407 dólares la semana pasada, impulsado por las compras especulativas ante la preocupación de que las interrupciones en las minas provoquen escasez.

* "El cobre no puede ⁠eludir el hecho de que es un metal industrial y los consumidores empiezan ​a rechazar estos altos precios en un momento en que los niveles de existencias controlados por las bolsas se sitúan en el nivel más alto de los últimos ocho años", afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* Las existencias en ⁠los almacenes registrados en la Bolsa de Futuros de Shanghái se han ​más que duplicado desde el 1 de diciembre, a 213.515 toneladas

, mientras que las de Comex se han disparado un 127%, ‍a 542.914 toneladas cortas

, en los últimos seis meses. * En otros metales básicos, el plomo en la LME lideraba las pérdidas en la sesión con una caída del 1,1%, a 2.038 dólares la tonelada; el ​níquel restaba un 0,4%, a 18.070 dólares; el aluminio caía un 0,7%, a 3.135,5 dólares; el zinc cedía un 0,8%, a 3.195,5 dólares; el estaño ganaba un ‍2,7%, a 50.600 dólares .

