METALES BÁSICOS Cobre cae por dudas macroeconómicas y alza del dólar

(Actualiza valores al cierre)

17 nov (Reuters) -

Los precios del cobre cayeron el lunes por segunda sesión consecutiva, lastrados por un dólar ligeramente más firme, el desvanecimiento de las esperanzas de una nueva rebaja de tasas de la Reserva Federal y una serie de preocupaciones macroeconómicas.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0,7% a US$10.776 por tonelada métrica a las 1710 GMT. El metal se considera un indicador de la salud de la economía mundial.

* "Hay pocos cambios en la narrativa subyacente de los metales básicos (...) con el mercado definido en gran medida por una actividad apagada mientras los participantes esperan los datos económicos retrasados de Estados Unidos y la claridad sobre la política monetaria", dijo Neil Welsh, jefe de metales de Britannia Global Markets, en una nota.

* El índice dólar subió un 0,2%, encareciendo los metales denominados en dólares para los tenedores de otras divisas.

* La confianza también sigue viéndose frenada por las señales macroeconómicas procedentes de China, principal consumidor mundial de metales, donde los últimos datos industriales han sido mediocres pese a que las grandes inversiones en infraestructuras y energía verde respaldan la demanda a largo plazo de metales industriales.

* "Todo está relacionado con la macroeconomía", dijo Tom Price, de Panmure Liberum, sobre la caída del metal rojo. "Si miras a través de las señales del cobre, las acciones de los precios son altas y están restringidas a un rango estrecho y todas las demás señales parece que se están deteriorando".

* El contrato de cobre al contado de la LME se negoció por última vez con un descuento de US$29 por tonelada respecto al contrato a plazo de tres meses , lo que indica que no hay una necesidad apremiante de metal a corto plazo.

* El zinc a tres meses cayó un 1% hasta US$2.989,50, su nivel más bajo desde el 22 de octubre, mientras que el aluminio cedió un 1,4% a US$2.817. El níquel se desplomó un 1,5% a US$14.675 y el plomo cayó un 1,3% a US$2.036,50.

* El estaño fue el único metal de la LME que subió, ganando un 0,1% a US$36.835.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)