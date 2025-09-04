Metales básicos: cobre cae por firmeza del dólar y toma de beneficios antes de dato de empleo en EEUU

Por Eric Onstad

LONDRES, 4 sep (Reuters) - Los precios del cobre caían el jueves por la firmeza del dólar y la toma de ganancias de los inversores tras un repunte a máximos de cinco meses antes de unos datos clave sobre empleo en Estados Unidos y en medio de la incertidumbre sobre los aranceles.

* A las 1415 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,7%, a US$9906 por tonelada, un día después de alcanzar su nivel más alto desde el 26 de marzo, a US$10.038. En lo que va de año, el metal rojo ha ganado un 13%.

* "Parece tratarse simplemente de una recogida de beneficios antes de la publicación de los datos económicos", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague. "Además, este nivel de US$10.000 parece ser una barrera bastante firme para el precio del cobre por ahora y los fundamentos subyacentes aún no son lo suficientemente fuertes como para poder perforarlo".

* El viernes se publicará el crucial informe de empleo no agrícola, que contribuirá a fijar las expectativas para las próximas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedió un 0,5%, a 79.770 yuanes (US$11.152,12) la tonelada.

* También pesaba en los mercados de metales la firmeza del índice dólar, que encarece las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores con otras monedas.

* Los futuros del cobre estadounidense Comex restaban un 1,2%, a US$4,52 la libra, con lo que su prima sobre el cobre en la LME se sitúa en US$61 la tonelada.

* En otros metales básicos, el zinc en la LME bajaba un 0,6%, a US$2843,5 la tonelada; el aluminio perdía un 0,8%, a US$2597; el plomo cedía un 0,1%, a US$1994,5; el níquel caía un 0,6%, a US$15.210; y el estaño restaba un 0,3%, a US$34.575.

(US$1 = 7,1529 yuanes)

(Reportaje de Eric Onstad, información adicional de Lucas Liew en Singapur. Edición de Shailesh Kuber)