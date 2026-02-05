METALES BÁSICOS-Cobre cae por fortalecimiento del dólar y aumento de las existencias
5 feb (Reuters) - El cobre cayó por segunda sesión consecutiva el jueves siguiendo las pérdidas en el complejo de metales preciosos, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar estadounidense pesaron sobre los precios.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,7% hasta los 12.950 dólares por tonelada métrica a las 1011 GMT.
* El cobre cayó anteriormente hasta un 1,5% a 12.854,50 dólares, ya que los metales industriales se sumaron a una caída generalizada en todas las clases de activos, incluidos los metales preciosos, donde la plata perdió alrededor de un 11% debido al fortalecimiento del dólar y al alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
* Un dólar más fuerte encarece los metales denominados en dólares para los tenedores de otras divisas.
* Las existencias de cobre también siguieron aumentando, y
las existencias de la LME
* En China, las existencias en los almacenes de la Bolsa de
Futuros de Shanghái
* Mientras tanto, las existencias de cobre en la bolsa
estadounidense Comex
* "Creo que hoy en día no hay escasez física de cobre, porque hay mucho en Estados Unidos", afirmó John Meyer, analista de SP Angel. "Tengo la firme sospecha de que la Oficina de Reservas del Estado chino está liberando parte del cobre" para estabilizar el mercado tras la reciente subida de precios, añadió.
* Los precios del cobre alcanzaron un récord de 14.527,50 dólares el 29 de enero.
* El jueves, el contrato de cobre al contado de la LME se
negociaba con un descuento de 77 dólares por tonelada respecto
al contrato a tres meses (
* China ampliará sus reservas estratégicas de cobre y estudiará la creación de un sistema de almacenamiento comercial liderado por empresas estatales, según declaró el martes un alto funcionario de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos.
* En una amplia caída de los metales básicos, el aluminio bajaba un 0,9% a 3.041,50 dólares por tonelada, el zinc cedía un 0,5% a 3.290,50 dólares, el plomo caía un 0,5% a 1.956 dólares, el níquel perdía un 1,9% a 17.035 dólares y el estaño caía un 2,9% a 46.605 dólares, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 9 de enero. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair, Sonia Cheema y Diti Pujara. Editado en español por Natalia Ramos)