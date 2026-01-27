METALES BÁSICOS: Cobre cae por recogida de beneficios, mientras inversores esperan decisión de la Fed

27 ene (Reuters) -

El cobre bajaba el martes, tras rozar un máximo histórico en la sesión anterior, ya que los inversores recogían beneficios a la espera de la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

* A las 10:20 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,8%, a US$13.087 por tonelada, tras tocar los US$13.311, cerca del máximo histórico de US$13.407 alcanzado más temprano en el mes.

* El mercado está registrando cierta recogida de beneficios, lo que ha provocado la caída de los precios, según los operadores.

* "El cobre ha tenido una buena racha y, con los precios todavía elevados, no es sorprendente ver a algunos inversores bloquear las ganancias", dijo Ewa Manthey, analista de ING.

* "El efecto del Año Nuevo chino puede estar empezando a notarse, ya que suele haber una ralentización de la actividad física y de la liquidez en China. Sin embargo, el panorama general no ha cambiado: las existencias siguen siendo escasas y persisten las limitaciones de la oferta", añadió.

* El Año Nuevo Lunar, en el que China -principal consumidor mundial de metales-, cierra por vacaciones de una semana, cae el 17 de febrero de 2026.

* El índice dólar operaba plano, mientras el mercado espera de forma cauta la decisión que tomará el miércoles la Fed sobre las tasas. La debilidad del billete verde hace que los metales denominados en la moneda estadounidense sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* En otros metales básicos, el estaño subía un 1,8%, a US$55.160 por tonelada, tras perder un 4,6% el lunes; el aluminio bajaba un 0,6%, a US$3.100,5; el zinc caía un 0,2%, a US$3.337, después de tocar en la víspera un máximo de casi tres años; el níquel sumaba un 0,9%, a US$18.675; y el plomo perdía un 0,5%, a US$2.027,5.

