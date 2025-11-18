METALES BÁSICOS: Cobre cae por tercer día consecutivo por temor a la valoración de las tecnológicas

(Actualiza valores al cierre)

18 nov (Reuters) - El cobre cayó el martes por tercera sesión consecutiva, a un mínimo de casi dos semanas, por una amplia venta de activos de riesgo provocada por el temor a una sobrevaloración del sector tecnológico y el desvanecimiento de las esperanzas de un recorte de tasas de la Reserva Federal.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0,5%, a US$10.720 por tonelada, a las 1700 GMT. El metal, que se espera que se beneficie del auge de la inteligencia artificial, llegó a caer un 1,1%, a US$10.660,50, su nivel más bajo desde el 5 de noviembre.

* El cobre ha bajado cerca de un 4,3% desde el máximo histórico de US$11.200 alcanzado el 29 de octubre, debido a la preocupación por el suministro de las minas. Pero un operador atribuyó su reciente caída a una "corrección" más que al estallido de la burbuja de la IA.

* La minera Freeport-McMoRan dijo el martes que planea reiniciar la producción de la mina indonesia Grasberg Block Cave a partir del segundo trimestre de 2026, en línea con las previsiones anteriores, tras un fatal incidente que paralizó las operaciones en septiembre.

* La producción de las minas Deep Mill Level Zone y Big Gossan, no afectadas, del complejo de Grasberg ya se ha reanudado.

* Operadores también están a la espera de la publicación el jueves de los datos de empleo de septiembre en Estados Unidos, que se retrasó por el cierre del Gobierno.

* "Es poco probable que el apetito por el riesgo mejore significativamente en medio de esta caída de la IA y las dudas sobre el próximo movimiento de la Fed", dijo la corredora Marex en una nota, añadiendo que el fortalecimiento del yuan, que aumenta el poder adquisitivo en China, principal consumidor de metales, estaba ofreciendo algo de alivio.

* El aluminio cayó un 1%, a US$2.785,50 la tonelada, perdiendo terreno por tercer día consecutivo y alcanzando su nivel más bajo desde el 21 de octubre.

* El estaño cedió un 0,1%, a US$36.865, mientras que el plomo perdió un 0,8%, a US$2.023; el zinc bajó un 0,2%, a US$2.989,50, tocando su mínimo desde el 20 de octubre, mientras que el níquel se mantuvo estable en US$14.645 tras tocar un mínimo en siete meses.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)