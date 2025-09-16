Metales básicos: cobre cae por toma de ganancias y la falta de interés de China

Por Pratima Desai

LONDRES, 16 sep (Reuters) - El cobre bajó el martes debido a que la falta de interés comprador en China, principal consumidor, provocó una toma de ganancias después de que los precios subieron a máximos de 15 meses el día anterior, mientras que la caída del dólar ayudó a limitar las pérdidas, según los operadores.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0,5% a US$10.131 la tonelada métrica a las 1604 GMT. El lunes tocó los US$10.192,50 la tonelada, su nivel más alto desde junio del año pasado.

* La rápida subida del cobre sobre el nivel psicológico de los US$10.000 la tonelada este mes ha marginado a los compradores chinos, según los operadores.

* Los mercados financieros y de materias primas están a la espera de la decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal, que se reúne el martes y el miércoles. Las expectativas de una rebaja han pesado sobre la divisa estadounidense, que cuando cae abarata los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras monedas y podría impulsar la demanda.

* "Dado el alto grado de consenso del mercado en torno a la probabilidad de un recorte de tipos, es probable que los inversores y los operadores se hayan posicionado con mucha antelación, lo que atenuará el efecto inmediato de cualquier mecanismo de este tipo", señalaron los analistas de Benchmark Mineral Intelligence en una nota.

* Los operadores dijeron que los fondos estaban cuadrando sus apuestas a la subida de los precios del cobre antes de la decisión de la Reserva Federal y que un repunte del cobre almacenado en los depósitos supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái había reforzado las preocupaciones sobre la demanda de China.

* La atención también se centra en las existencias de zinc en los almacenes autorizados por la LME , que con 48.975 toneladas han caído un 60% desde mediados de julio.

Las garantías canceladas o el metal marcado para entrega en un 36% indican que otras 17.600 deben abandonar el sistema de la LME.

* La escasez de existencias ha avivado la preocupación por la disponibilidad de zinc en el mercado de la LME y ha creado una prima o *backwardation* para el contrato al contado sobre el *forward* a tres meses .

* La prima superó los US$31 por tonelada el martes, su mayor nivel desde octubre del año pasado.

* El zinc a tres meses subió un 0,1% a US$2982 la tonelada, tras alcanzar los US$3003,5, un máximo desde inicios de enero.

* Entre otros metales básicos, el aluminio subió un 0,5% a US$2714 la tonelada; el plomo ganó un 0,3% a US$2009; el estaño ganó un 0,5% a US$34.820; y el níquel cedió un 0,1% a US$15.415. (Reporte de Pratima Desai; Editado en español por Ricardo Figueroa)