METALES BÁSICOS Cobre cae tras acercarse a US$12.000, en camino a tercer alza semanal seguida

12 dic (Reuters) - El cobre retrocedía el viernes tras alcanzar un máximo histórico cercano a los US$12.000 por tonelada, ante el riesgo de que los elevados precios afecten a la demanda del metal, que, no obstante, se encaminaba a su tercer alza semanal consecutiva.

* A las 10:20 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,6%, a US$11.794,50 la tonelada, tras haber tocado un récord de US$11.952 más temprano en la sesión, a corta distancia del nivel psicológico de US$12.000.

* El metal, muy utilizado en la energía, la construcción y la industria manufacturera, se encamina a terminar la semana con una mejora del 1,6%.

* "Creemos que, a corto plazo, las interrupciones del suministro mantendrán los precios en torno a los US$11.000 la tonelada", dijo Ewa Manthey, analista de ING. "Sin embargo, para que la subida se prolongue, será crucial una mayor demanda, sobre todo de China, el mayor consumidor. Por ahora, los precios se mantendrán en un rango".

* ANZ espera que los precios del cobre se mantengan por encima de los US$11.000 por tonelada en 2026 y potencialmente cercanos a los US$12.000 a fines de año, en medio de las limitaciones de la oferta y la aceleración del crecimiento de la demanda.

* Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron un 0,5% durante la semana pasada, a 89.389 toneladas, dijo la bolsa el viernes. Mientras tanto, la agencia oficial de noticias china Xinhua informó de las promesas de los líderes chinos de mantener una política fiscal "proactiva" en 2026.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio bajaba un 0,6%, a US$2.883 la tonelada; el zinc perdía un 0,5%, a US$3.187, tras tocar el jueves un máximo de 13 meses; el níquel cedía un 0,1%, a US$14.610; el plomo restaba un 0,4%, a US$1.980,5; y el estaño subía un 0,5%, a US$41.860, después de alcanzar su nivel más alto desde abril de 2022 por preocupaciones sobre la oferta.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado por Carlos Serrano)