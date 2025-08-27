Metales básicos: cobre cae tras cuatro sesiones al alza por fortaleza del dólar, preocupación por China
Por Eric Onstad
LONDRES, 27 ago (Reuters) - El cobre cayó el miércoles, tras cuatro sesiones al alza, arrastrado por la fortaleza del dólar, el aumento de los inventarios y la preocupación por la demanda en China, principal consumidor mundial de metales.
* A las 1605 GMT, el contrato de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8%, a 9757 dólares la tonelada, tras tocar el martes un máximo de dos semanas de 9862 dólares.
* El cobre en la LME acumula un alza del 11% este año, recuperándose de un mínimo de más de 16 meses de 8105 dólares a principios de abril.
* "La demanda china está mostrando signos de desaceleración, con vientos en contra para la economía, incluidos los aranceles y el debilitado sector inmobiliario", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.
* Los datos de China fueron mixtos, mostrando que los beneficios industriales disminuyeron por tercer mes consecutivo en julio en un contexto de debilidad de la demanda y una deflación en curso a las puertas de las fábricas. El descenso, sin embargo, fue menor que en mayo y junio, y los beneficios del sector manufacturero subieron un 6,8%.
* Según Alastair Munro, estratega jefe de metales básicos de Marex, esta mejora podría deberse a la campaña que el gobierno chino ha emprendido en los dos últimos meses para reducir el exceso de capacidad de la industria, incluida la metalúrgica.
* Los precios de los metales también se vieron presionados por un dólar más firme tras la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, que renovó la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central.
* En otros metales, el aluminio en la LME caía un 1,5%, a 2599,50 dólares la tonelada; el zinc cedía un 1,9%, a 2760 dólares; el níquel perdía un 1,1%, a 15.120 dólares; el plomo caía un 0,2%, a 1984 dólares; y el estaño ganaba un 1%, a 34.555 dólares, un pico en alrededor de un mes.
(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)
