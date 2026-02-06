METALES BASICOS: Cobre cae y se encamina a mayor pérdida semanal en 10 meses, mientras aumentan existencias
6 feb (Reuters) - El cobre caía por tercera sesión consecutiva el viernes y se encaminaba hacia su mayor descenso semanal en 10 meses, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar estadounidense ejercieron presión sobre los precios.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,3% hasta los US$12.860,50 por tonelada métrica a las 10:20 GMT, tras haber caído hasta un 2,9% a primera hora de la sesión.
* El metal rojo se encamina hacia una caída semanal del 2,2%, lo que supondría su mayor descenso semanal desde la semana que finalizó el 4 de abril de 2025, y ya ha bajado un 11,5% desde el máximo histórico de US$14.527,50 alcanzado el 29 de enero.
* "La atención ha pasado de la narrativa especulativa a los indicadores físicos blandos, con un aumento reciente de las existencias en los almacenes de Londres, Shanghái y Nueva York", escribió Neil Welsh, director de metales de Britannia Global Markets, en una nota.
* Las existencias de cobre de la LME
* En la bolsa estadounidense Comex, las existencias de cobre
* El cobre se ha sumado al oro y la plata en una corrección más amplia, ya que la liquidación de posiciones largas ha "acercado los precios a su valor razonable", según los analistas de Sucden Financial.
* Por otra parte, el aluminio subía un 0,5% hasta los US$3.040 por tonelada, el zinc se mantuvo estable en US$3.302, el níquel cayó un 0,6% hasta los US$16.965, el estaño bajó un 0,9% hasta los US$46.000 y el plomo perdió un 0,3% hasta los US$1.949.
(Reportaje de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Eileen Soreng, Ronojoy Mazumdar y Diti Pujara, Editado en español por Juana Casas)