METALES BASICOS: Cobre cae y se encamina a mayor pérdida semanal en 10 meses, mientras aumentan existencias

6 feb (Reuters) - El cobre caía por tercera sesión consecutiva el viernes y se encaminaba hacia su mayor descenso semanal en 10 meses, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar estadounidense ejercieron presión sobre los precios.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,3% hasta los US$12.860,50 por tonelada métrica a las 10:20 GMT, tras haber caído hasta un 2,9% a primera hora de la sesión.

* El metal rojo se encamina hacia una caída semanal del 2,2%, lo que supondría su mayor descenso semanal desde la semana que finalizó el 4 de abril de 2025, y ya ha bajado un 11,5% desde el máximo histórico de US$14.527,50 alcanzado el 29 de enero.

* "La atención ha pasado de la narrativa especulativa a los indicadores físicos blandos, con un aumento reciente de las existencias en los almacenes de Londres, Shanghái y Nueva York", escribió Neil Welsh, director de metales de Britannia Global Markets, en una nota.

* Las existencias de cobre de la LME aumentaron hasta las 183.275 toneladas, el nivel más alto desde mayo de 2025, tras nuevas entregas en Corea del Sur y Nueva Orleans, mientras que las existencias de la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron por novena semana consecutiva hasta las 248.911 toneladas, en una acumulación estacional previa al Año Nuevo Lunar.

* En la bolsa estadounidense Comex, las existencias de cobre se sitúan en un récord de 531.999 toneladas.

* El cobre se ha sumado al oro y la plata en una corrección más amplia, ya que la liquidación de posiciones largas ha "acercado los precios a su valor razonable", según los analistas de Sucden Financial.

* Por otra parte, el aluminio subía un 0,5% hasta los US$3.040 por tonelada, el zinc se mantuvo estable en US$3.302, el níquel cayó un 0,6% hasta los US$16.965, el estaño bajó un 0,9% hasta los US$46.000 y el plomo perdió un 0,3% hasta los US$1.949.

(Reportaje de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Eileen Soreng, Ronojoy Mazumdar y Diti Pujara, Editado en español por Juana Casas)