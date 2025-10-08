Metales básicos: cobre cotiza estable en medio de déficit de mercado previsto por interrupciones minas

Por Eric Onstad

LONDRES, 8 oct (Reuters) - El cobre cotizaba casi sin cambios el miércoles en medio de la preocupación por una posible escasez derivada de una serie de interrupciones en las minas que elevaron el mercado a un máximo de 16 meses esta semana, con la fortaleza del dólar afectando a los precios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a US$10.771 por tonelada métrica a las 0930 GMT, tras haber tocado un máximo desde mayo el lunes a US$10.800.

* El metal ha subido un 22% en lo que va de año, impulsado en las últimas semanas por los problemas de las principales minas de Indonesia, Chile y el Congo.

* Según Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, se espera que las interrupciones en las minas den lugar a importantes revisiones de las previsiones que publicará más tarde en el día el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG).

* "La perspectiva es que para 2025 el déficit se reduzca drásticamente, mientras que hay fuertes indicios de déficit para 2026", dijo Shah.

* En abril, el ICSG pronosticó que el mercado mundial del cobre registraría un superávit de 289.000 toneladas este año y un exceso de oferta de 209.000 toneladas en 2026.

* Las tareas en la mina indonesa de Grasberg, la segunda mayor mina de cobre del mundo y responsable del 3% de la producción mundial de concentrados, llevan casi un mes paralizadas tras la catástrofe provocada por una avalancha de lodo en la que murieron siete trabajadores.

* Las alzas eran afectadas por la firmeza del índice dólar, que subía por tercera sesión, tocando máximos de más de un mes frente a sus rivales. Un dólar más fuerte hace que los activos denominados en el billete verde, como el cobre, sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

* Entre otros metales, el aluminio LME sumaba un 0,2% a US$2747,500 la tonelada, mientras que el níquel caía un 0,7% a US$15.380. En tanto, el plomo perdía un 0,4% a US$2004, el zinc bajaba un 0,7% a US$3025 y el estaño descendía un 0,1% a US$36.500.

* Los mercados chinos reabrirán el jueves, tras permanecer cerrados desde el 1 de octubre. (Reporte de Eric Onstad, información adicional de Brijesh Patel en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)