Metales básicos: cobre, estable tras tocar pico de cinco meses por expectativas de recortes de tasas en EEUU

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 sep (Reuters) - Los precios del cobre operaban casi sin cambios el miércoles, tras tocar su nivel más alto en cinco meses, gracias a las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes y a la debilidad del dólar.

* A las 1600 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba sin cambios, a US$9977,50 la tonelada.

* El metal rojo alcanzó los US$10.038, su nivel más alto desde el 26 de marzo, en la apertura del mercado electrónico, que la LME retrasó 90 minutos debido a un problema técnico en las operaciones previas.

* Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en julio y la contratación fue moderada, en consonancia con la relajación de las condiciones del mercado laboral.

* Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, bajaron 176.000 a 7,181 millones al último día de julio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe de Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral, o JOLTS. Economistas consultados por Reuters habían previsto 7,378 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

* En Estados Unidos, se espera que los datos de empleo que se publicarán el viernes confirmen el debilitamiento del mercado laboral, lo que reforzaría la idea de recortar las tasas, según Ewa Manthey, estratega de ING. Unos tipos más bajos mejoran las perspectivas de los metales, dependientes del crecimiento.

* No obstante, las preocupaciones sobre el crecimiento económico debido a los amplios aranceles a la importación de Estados Unidos persisten y pesan sobre la confianza en los metales industriales, señaló.

* El índice dólar cedía un 0,3%, elevando el atractivo de los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas.

* En otros metales básicos, el zinc en la LME caía un 0,1%, a US$2861 la tonelada, tras tocar US$2900, su máximo desde el 28 de marzo.

* En tanto, el aluminio caía un 0,1% a US$2617; el plomo ganaba un 0,2%, a US$1996,50; el estaño caía un 0,1%, a US$34.655; y el níquel mejoraba un 0,5%, a US$15.305.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)