Metales básicos: cobre opera con pocos cambios en sesión tranquila, mientras el dólar se fortalece

Por Tom Daly

24 sep (Reuters) - Los precios del cobre luchaban por ganar terreno pese a la preocupación por la escasez de oferta el miércoles, ya que un dólar más firme pesaba sobre los precios en medio de un comercio tranquilo antes de una festividad de una semana en China, principal consumidor de metales, a principios de octubre.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,2%, a US$9957 la tonelada, a las 1019 GMT.

* "Desde una perspectiva técnica, parece bastante claro que ha tocado un techo significativo a corto plazo", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* Un operador dijo que se habían producido algunas nuevas posiciones largas en cobre, pero no lo suficiente como para mover el mercado. "El precio está estancado en el nivel actual", comentó.

* El índice dólar se fortalecía un 0,4%, lo que pesaba en el mercado, incluso en medio de la persistente preocupación por el suministro debido a una interrupción en la mina de cobre de Grasberg, en Indonesia.

* Una divisa estadounidense más fuerte encarece las materias primas tasadas en el billete verde para los tenedores de otras monedas.

* En otros metales básicos, el aluminio restaba un 0,4%, a US$2627 por tonelada; el zinc bajaba un 0,1%, a US$2884; el níquel caía un 0,3%; el plomo cotizaba plano; y el estaño ganaba un 0,3%.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)