Metales básicos: cobre opera estable, entre reposición de existencias de China y alza de inventarios

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 sep (Reuters) - Los precios del cobre operaban estables el lunes, lastrados por el aumento de los inventarios y la debilidad de la economía mundial, que se veía contrarrestada por la reposición de existencias en China y la debilidad del dólar.

* A las 0920 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba con escasos cambios, a US$9987 la tonelada, tras subir un 0,5% el viernes.

* El cobre en la LME ha ganado un 14% este año, pero ha retrocedido desde el máximo de 15 meses tocado la semana pasada, a US$10.192,5.

* "Estoy un poco desconcertado por la fortaleza que estamos viendo en los precios en este momento", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer en Zúrich. "A nivel mundial, la economía se está debilitando en lugar de mantener la fuerza, no importa si nos fijamos en Estados Unidos o China".

* Los inventarios de cobre en los almacenes certificados por la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron un 12,5%, a su nivel más alto desde principios de junio, a 105.814 toneladas, según mostraron los datos semanales el viernes.

* Las existencias de la LME han aumentado un 56% en los últimos tres meses.

* Otro factor positivo era el leve debilitamiento del dólar, que abarata el precio de las materias primas para los compradores de otras divisas.

* En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0,1%, a US$2668,5 la tonelada; el níquel cedía un 0,3%, a US$15.225; el plomo mejoraba un 0,1%, a US$1998,5; el estaño ganaba un 0,4%, a US$34.320; y el zinc sumaba un 1,4%, a US$2928,5.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)