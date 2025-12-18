METALES BÁSICOS-Cobre opera estable mientras operadores recortan posiciones y analizan datos EEUU

18 dic (Reuters) -

El cobre tenía dificultades para encontrar una dirección el jueves, ya que los operadores reducían la exposición antes de las próximas festividades navideñas, a la espera de un informe de inflación en Estados Unidos que podría proporcionar claridad sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

* A las 10:15 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba estable a US$11.730,5 por tonelada, tras haber caído hasta un 0,6% más temprano en la sesión.

* "No hay realmente ningún apetito por nuevas posiciones en este momento", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank, quien añadió que está habiendo una leve recogida de beneficios antes de fin de año. "Se están reduciendo los libros. Un repunte de la volatilidad siempre es un riesgo en esta época del año".

* El cobre acumula un alza cercana al 34% en 2025 y alcanzó un máximo histórico de US$11.952 la semana pasada.

* "La tendencia subyacente sigue apuntando a un firme apoyo para este metal de cara a 2026, con la oferta en entredicho y una demanda que parece que seguirá subiendo", añadió Hansen.

* El índice dólar se apreciaba un 0,2%, encareciendo los metales denominados en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* El aluminio cedía un 0,3%, a US$2.895 por tonelada, tras haber subido en las dos sesiones anteriores después de que South32 anunció que cerrará su fundición Mozal en Mozambique en marzo.

* En otros metales básicos, el zinc perdía un 0,7%, a US$3.053; el plomo cedía un 0,2%, a US$1.955,5; el níquel ganaba un 1%, a US$14.525; y el estaño sumaba un 1,3%, a US$42.825, tras haber tocado los US$43.345, su máximo desde abril de 2022.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)