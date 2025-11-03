METALES BÁSICOS: Cobre opera estable mientras pesan dudas sobre la demanda china

(.)

Por Pratima Desai

LONDRES, 3 nov (Reuters) - El cobre operaba estable el lunes, ya que la desaceleración de la actividad manufacturera del principal consumidor mundial, China, y la fortaleza del dólar pesaban sobre la confianza, mientras que la creciente preocupación por los suministros ayudaba a sostener los precios, según los operadores.

* A las 1127 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba plano a US$10.880 la tonelada. La preocupación por la escasez hizo que alcanzara un récord de US$11.200 la semana pasada.

* Los operadores ven positivo el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* La actividad fabril china en octubre se expandió a un ritmo más lento, ya que los nuevos pedidos y la producción disminuyeron debido a la ansiedad arancelaria, según mostró el lunes una encuesta del sector privado tomada cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos chinos.

* El dólar se ha mostrado más firme desde que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que la falta de datos del Gobierno federal podría impedir que la entidad aplique otro recorte de las tasas de interés este año.

* La preocupación por el suministro de las minas por las interrupciones en Indonesia, Chile y África se agravó la semana pasada, cuando Glencore y su rival Anglo American informaron de una menor producción de cobre en los nueve primeros meses de 2025.

* Pese a las interrupciones, los analistas de Goldman Sachs no creen que en los próximos seis meses surja la escasez fundamental que espera el mercado. "Incluso teniendo en cuenta un descenso considerable de la producción refinada mundial, mantenemos nuestra opinión de que el mercado tendrá un pequeño superávit en 2026, en consonancia con nuestra previsión de US$10.500/tonelada para el precio en 2026", dijeron.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 1%, a US$2.912 la tonelada; el zinc ganó un 0,9%, a US$3.084; el plomo añadió un 0,5%, a US$2.026; el estaño avanzó un 0,2%, a US$36.175; y el níquel cedió un 0,2%, a US$15.205.

(Editado en español por Carlos Serrano)