METALES BÁSICOS: Cobre prolonga su retroceso; datos de China contribuyen a estabilizar el mercado

Por Eric Onstad

LONDRES, 2 feb (Reuters) - Los precios del cobre prolongaban su caída el lunes ya que los especuladores se retiraban de un mercado que alcanzó máximos históricos la semana pasada, pero las pérdidas se veían amortiguadas por los datos positivos de las fábricas de China.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó hasta un 5,6% durante la sesión asiática, para finalmente recortar las pérdidas hasta los US$12.930 por tonelada a las 10:25 GMT, lo que supone una caída del 1,7%.

* "Sigo siendo fundamentalmente optimista con respecto al cobre, pero lo que vimos la semana pasada fue demasiado, demasiado rápido. Una vez que se produzca esta saludable sacudida de algunos de estos flujos especulativos, el mercado debería estabilizarse", afirmó Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* El cobre podría seguir cayendo hasta alrededor de los US$12.000 a corto plazo, añadió.

* El jueves el cobre de la LME subió un 11% hasta alcanzar un máximo histórico de US$14.527,50, impulsado por los especuladores alcistas y los fondos, tras las advertencias de los analistas de que las fuertes subidas no estaban totalmente respaldadas por los fundamentos de la oferta y la demanda.

* A pesar del retroceso, el cobre de la LME sigue subiendo un 33% en los últimos seis meses y sigue existiendo la preocupación de que las interrupciones en las minas provoquen déficits este año.

* Una gran parte de las compras especulativas se originó en China, donde el cambio de tendencia ha sido espectacular.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzó el lunes el límite inferior de precios, cayendo un 9% y cerrando la sesión diurna a 98.580 yuanes (US$14.183,56) la tonelada, el nivel más bajo desde el 9 de enero.

* Los datos de China, principal consumidor de metales, que muestran que la actividad industrial se expandió a un ritmo más rápido en enero, ayudaron a calmar el mercado, ya que los pedidos de exportación se recuperaron y el crecimiento de la producción se aceleró.

* "No creo que China vaya a destacar en términos de crecimiento económico este año, pero sí creo que los datos chinos serán decentes", afirmó Shah.

* La prima del cobre de Yangshan , un indicador del interés de los consumidores chinos por los materiales importados, subió a US$27 por tonelada el viernes, pero sigue siendo baja en comparación con los US$55 de finales de diciembre.

* Entre otros metales, el aluminio de la LME caía un 2,3% hasta los US$3.070,50 por tonelada, el zinc bajaba un 2,2% hasta los US$3.327, el plomo perdía un 1,8% hasta los US$1.972,50, el níquel cedía un 5% hasta los US$17.060 y el estaño se desplomaba un 8,6% hasta los US$47.505.

(Reporte de Eric Onstad. Reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China. Edición de Ronojoy Mazumdar. Editado en español por Natalia Ramos)