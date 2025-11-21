METALES BÁSICOS Cobre rebota desde mínimos de dos semanas por expectativas de baja de tasas de la Fed

(Actualiza valores al cierre)

LONDRES, 21 nov (Reuters) - El cobre se recuperó de un mínimo de más de dos semanas para cotizar al alza el viernes ante renovadas esperanzas de un recorte de tasas en Estados Unidos, impulsando la confianza después de que la caída de la renta variable alentada por la tecnología se extendió a los mercados de materias primas.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,4% a US$10.786 la tonelada métrica a las 17:30 GMT, aún en camino de una caída semanal del 0,6%.

* El metal, muy usado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, había caído un 1,2%, a US$10.607,50, su nivel más bajo desde el 5 de noviembre.

* El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo el viernes que el banco central estadounidense aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación.

* "Seguimos siendo optimistas, dada la reciente oscilación de nuestros mercados", dijo Marex en una nota sobre la Bolsa de Metales de Londres. "Cualquier movimiento a la baja va a ser impulsado por el desplome del mercado de valores en lugar de cualquier cambio en la perspectiva positiva fundamental a medio plazo".

* En China, el mayor consumidor de metales, la prima Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, repuntó a US$34 la tonelada desde un mínimo de cuatro meses de US$32 a principios de semana.

* El resto del complejo de la LME bajó en su mayor parte. El aluminio cayó un 0,4%, a US$2.802,50 la tonelada, el zinc bajó un 0,9%, a US$2.987,50, tras registrar un mínimo de un mes y el estaño cedió un 0,1%, a US$36.945.

* El plomo cayó un 1,1%, a US$1.987 y el níquel subió un 0,4%, a US$14.555 la tonelada, tras haber tocado antes su mínimo en siete meses.

* Reuters informó el viernes de que la empresa conjunta QMB, de Indonesia, redujo la producción en su planta de níquel-cobalto de Morowali a raíz de una inspección de seguridad. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)