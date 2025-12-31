METALES BÁSICOS-Cobre retrocede a final de año tras el avance récord de 2025

Por Polina Devitt

LONDRES, 31 dic (Reuters) - Los precios del cobre caían el miércoles por el fortalecimiento del dólar y la toma de beneficios ante la escasez de liquidez, después de que el repunte de fin de año llevara al metal a un máximo histórico esta semana y lo situara en la senda de su mayor alza anual en 16 años.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 1% a US$12.425 la tonelada métrica a las 1055 GMT, tras haber alcanzado un récord de US$12.960 el lunes.

* "Hemos visto una reacción contraria en los últimos días tras lo ocurrido en 2025, con la fortaleza del dólar tras la debilidad de este año y el cobre retrocediendo desde los máximos recientes", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* El cobre, utilizado en la energía y la construcción, ha subido un 42% este año después de que interrupciones en minas aumentaran la preocupación por la oferta. La debilidad del dólar, que abarata las materias primas que cotizan en dólares para los tenedores de otras divisas, y las compras de especuladores, que prevén un aumento de la demanda por el auge de la IA y la transición energética, también impulsaron el alza.

* En el mercado físico, la estacionalidad proporcionará apoyo a corto plazo para el cobre, ya que el primer trimestre tiende a ser favorable para el ciclo industrial con la acumulación de inventarios antes del verano, dijo Smith.

* La demanda en China, el mayor consumidor mundial del metal, sigue siendo mayor de lo previsto. Las importaciones de enero a noviembre sólo han bajado un 3% interanual, añadió.

* La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por el cobre importado, está terminando el año en US$51 la tonelada, tras alcanzar un máximo de tres meses de US$55 la semana pasada.

* Por segundo año consecutivo, las perspectivas para el cobre en 2026 dependerán de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que los aranceles estadounidenses impulsan la prima del cobre Comex frente a la LME.

* Esta prima ha atraído flujos de entrada a las existencias estadounidenses, lo que ha restringido la disponibilidad del metal en los centros de consumo tradicionales.

* Entre otros metales de la bolsa de Londres, el aluminio subía un 0,2% a US$2.984,50 la tonelada, el zinc caía un 0,8% a US$3.099,50, el plomo ganaba un 0,4% a US$2.018,50, el estaño cedía un 2% a US$41.140 y el níquel perdía un 0,6% a US$16.715.

(Reporte de Polina Devitt; edición de Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)