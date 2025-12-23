METALES BÁSICOS-Cobre roza máximos históricos por debilidad del dólar y perspectivas de la oferta

Por Polina Devitt

LONDRES, 23 dic (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes y se mantenían cerca de los máximos históricos tocados en la sesión anterior, en un ambiente de escasas operaciones de fin de año que daban alas a las compras especulativas gracias a la debilidad del dólar y a la preocupación por la reducción de la oferta. * A las 0957 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,4%, a 11.971 dólares la tonelada, tras tocar un pico de 11.996 dólares en la víspera.

* El metal rojo acumula un alza anual del 36%, en camino a su mayor avance desde 2009, tras las interrupciones en el suministro de varias minas, la salida de existencias hacia Estados Unidos y las apuestas a que la demanda de cobre se beneficiará de la transición a la energía verde.

* Desde el punto de vista de la oferta mundial, el metal no escasea. El Grupo Internacional de Estudios del Cobre calcula que el mercado tuvo un excedente de 122.000 toneladas en los 10 primeros meses del año. * Sin embargo, el cobre ha estado inundando Estados Unidos, restringiendo la disponibilidad en los centros consumidores tradicionales ante la perspectiva de que el presidente Donald Trump imponga un arancel a la importación de cobre refinado a partir de 2027.

* Las exportaciones de cobre refinado de China, principal consumidor de metales, se dispararon en noviembre a su segundo nivel mensual más alto registrado, con más de un tercio de los envíos con destino a Estados Unidos.

* Goldman Sachs prevé que el precio del cobre se consolide en 2026 y se sitúe en una media de 11.400 dólares, mientras persiste la incertidumbre arancelaria. Según la hipótesis de base del banco, los precios bajarán en la segunda mitad de 2026 y principios de 2027, una vez que Estados Unidos empiece a reducir sus existencias. * En otros metales básicos, el níquel subía un 1,7%, a 15.530 dólares la tonelada, tras tocar los 15.545 dólares, su nivel más alto desde el 9 de octubre; el aluminio ganaba un 0,5%, a 2.957 dólares; el zinc avanzaba un 0,9%, a 3.112,5 dólares; el plomo mejoraba un 0,9%, a 1.988 dólares; y el estaño sumaba un 0,7%, a 43.400 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)