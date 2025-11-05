METALES BÁSICOS: Cobre se afirma tras cuatro días a la baja; dudas sobre demanda china frenan alzas

(.)

Por Polina Devitt

LONDRES, 5 nov (Reuters) - Los precios del cobre subieron el miércoles tras cuatro sesiones a la baja, aunque los avances se vieron limitados por la fortaleza del dólar, las dudas sobre la demanda en China -principal consumidor mundial de metales- y la disminución de las preocupaciones sobre la oferta.

* A las 1618 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0,2%, a US$10.684,5 la tonelada.

* El metal rojo, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha perdido un 5% desde que hace una semana la preocupación por la escasez de la oferta mundial lo llevó a un máximo histórico de 11.200 dólares.

* Esta corrección llevó al metal por debajo de la media móvil de 21 días, que se convirtió en el nivel de resistencia en torno a los 10.779 dólares, pero también reflejó una consolidación saludable con un cierto exceso de impulso deshecho del mercado, según los analistas de Sucden Financial.

* El cobre, que se encamina a un alza anual del 22%, el mayor desde 2021, podría negociarse en un rango de 10.000-11.000 dólares a corto plazo por los factores macroeconómicos y los débiles datos oficiales del PMI manufacturero chino de la semana pasada, según Sudakshina Unnikrishnan, de Standard Chartered.

* La publicación de los datos comerciales del viernes y los indicadores de actividad y de préstamos de la semana que viene ofrecerán más pistas sobre la economía china.

* El yuan tocó mínimos de dos semanas frente al dólar, encareciendo los metales cotizados en el billete verde para los compradores chinos.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio cedió un 0,2%, a 2.854 dólares la tonelada; el zinc perdió un 1,4%, a 3.046 dólares; el plomo subió un 0,1%, a 2.026 dólares; el estaño restó un 0,6%, a 35.600 dólares; y el níquel cayó un 0,3%, a 15.030 dólares, tras tocar los 15.015 dólares, su mínimo desde el 22 de agosto.

(Reporte adicional de Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)