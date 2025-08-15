Metales básicos: Cobre se estabiliza por debilidad del dólar y esperanza de estímulos chinos

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 15 ago (Reuters) - Los precios del cobre se estabilizaron el viernes, ya que los sombríos datos económicos de China, principal consumidor mundial de metales, se vieron contrarrestados por la debilidad del dólar y la esperanza de que los datos animen a Pekín a adoptar más estímulos.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0,2%, a US$9782 la tonelada, a las 1600 GMT, cerca del máximo de dos semanas alcanzado el martes.

* Datos publicados el viernes mostraron que el crecimiento de la producción de las fábricas chinas se desplomó en julio a su nivel más bajo en ocho meses, mientras que las ventas minoristas se desaceleraron de forma brusca.

* "En el contexto de los metales básicos, estos indicadores sugieren un entorno de demanda moderada, que probablemente pesará sobre el consumo de metales y los precios en medio de la preocupación por la desaceleración de la economía china", dijo Neil Welsh, jefe de metales de Britannia Global Markets.

* Los precios se vieron respaldados por la esperanza de que los débiles datos aumenten la presión sobre las autoridades chinas para que apliquen más estímulos con el fin de reactivar la demanda interna.

* El mercado también se vio favorecido por la caída del dólar al término de una semana cargada de datos, lo que mantuvo intactas las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Un billete verde más débil hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

* Los futuros del cobre estadounidense Comex subían un 0,4%, a US$4,5 dólares la libra, con lo que su prima sobre el cobre en la LME se situaba a US$137 dólares la tonelada, o un 1,4%.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME perdió un 0,5%, a US$2606 dólares la tonelada; el zinc cayó un 1,9%, a US$2794 dólares; el plomo cedió un 0,4%, a US$1981 dólares; el níquel ganó un 1,1%, a US$15.190 dólares; y el estaño avanzó un 0,7%, a US$33.710 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)