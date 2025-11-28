METALES BÁSICOS Cobre sube a máximos históricos por escasez de oferta y debilidad del dólar

(Actualiza al cierre del mercado)

28 nov (Reuters) -

El cobre alcanzó el viernes un máximo histórico sobre los 11.200 dólares la tonelada métrica, por una menor oferta del metal fuera de Estados Unidos y la debilidad del dólar.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 2,5%, a US$11.210,50, superando el máximo histórico anterior de US$11.200 del 29 de octubre. A las 1700 GMT, el metal ganaba un 2,3%, a US$11.188,50, con un alza semanal del 3,8% y una del 2,8% en noviembre.

* Natalie Scott-Gray, analista sénior de metales de la correduría StoneX, atribuyó el récord a las noticias alcistas de la reunión de Cesco en Shanghái y al retiro de cobre refinado con destino a Estados Unidos, lo que deja a otras regiones cortas, todo en un entorno de perspectivas económicas favorables y fundamentos positivos.

* "Dicho esto, nos mostramos prudentes una vez que esta operación ya está descontada. Una clara ruptura al alza de los precios será difícil de mantener durante 2026", añadió Scott-Gray.

* El contrato de cobre al contado de la Bolsa de Londres tenía una prima de US$53 por tonelada sobre el contrato a tres meses, el nivel más alto desde mediados de octubre, lo que subraya la creciente necesidad de metal en el corto plazo.

* La agencia de estadísticas de Chile, el mayor productor del metal, dijo que la producción de cobre del país cayó un 7% interanual en octubre, mientras que en China, las fundiciones han acordado recortar la producción más de un 10% el próximo año debido a las tasas de procesamiento negativas.

* Los precios también se vieron favorecidos por el dólar, que se encaminaba a su peor semana desde finales de julio por las apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos volvería a recortar las tasas de interés.

* Un dólar más débil hace que los metales, que se negocian en esa moneda, sean más asequibles para compradores con otras divisas.

* El estaño subió un 3,3%, a US$39.235 la tonelada. Antes había alcanzado su nivel más alto desde mayo de 2022, ya que los rumores de interrupción del suministro en la República Democrática del Congo avivaron los temores de escasez, pero operadores dijeron que especulaciones sobre fuerza mayor en la mina de Bisie no eran ciertas.

* El aluminio subió un 1,4%, a US$2.868,50, el zinc sumó un 1,2%, a US$3.052,50, el níquel subió un 0,1%, a US$14.840, mientras que el plomo bajó un 0,3%, a US$1.979.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Polina Devitt y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)