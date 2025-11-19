METALES BÁSICOS Cobre sube al estabilizarse las bolsas entre preocupaciones por la oferta

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 nov (Reuters) -

Los precios del cobre subían el miércoles, ya que algunos inversores consideraban que el reciente retroceso ofrecía un buen punto de entrada, al estabilizarse los mercados bursátiles y en medio de la persistente preocupación por la oferta.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,9%, a US$10.812 la tonelada, a las 10:30 GMT.

* El metal rojo en la LME había perdido casi un 5% cuando tocó un mínimo de casi dos semanas en la víspera, desde el pico histórico de US$11.200 alcanzado el 29 de octubre.

* "Estamos viendo una cierta recuperación en el mercado de valores antes de las ganancias de Nvidia de esta noche, así que creo que hay un sentimiento positivo que fluye hacia el mercado de metales también", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* "En el cobre, estamos viendo mínimos más altos en las correcciones, lo que indica que hay compradores sentados allí esperando para involucrarse y no están dispuestos a esperar una caída mayor", agregó.

* Las acciones europeas rondaban mínimos de un mes, pero no ampliaban sus pérdidas tras el desplome del martes, el mayor diario en más de tres meses. Los inversores se mostraban cautos a la espera del informe de resultados de Nvidia, el referente de la inteligencia artificial.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,2%, a 86.080 yuanes (US$12.106,72) por tonelada.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 1%, a US$2.808,50 la tonelada; el zinc ganaba un 0,8%, a US$3.014; el plomo bajaba un 0,1%, a US$2.022; el níquel sumaba un 0,2%, a US$14.660; y el estaño mejoraba un 1,7%, a US$37.505.

(1 dólar = 7,1101 yuanes)

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano)