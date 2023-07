Metales básicos-cobre sube al reforzarse las esperanzas de estímulo en china

(Actualiza con valores al cierre del mercado en Londres)

Por Polina Devitt

LONDRES, 25 jul (Reuters) - Los precios del cobre y de la mayoría de los metales básicos subieron el martes en Londres después de que China, principal consumidor, se comprometiera a intensificar su política de apoyo a la economía, centrándose en impulsar la demanda interna.

* A las 1631 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) escaló un 1,8%, a 8.668 dólares por tonelada, tras tocar los 8.698 dólares, su máximo desde el 14 de julio.

* Los máximos líderes chinos afirmaron que habrá más medidas para el sector inmobiliario, que consume una gran cantidad de metales.

* "Aunque aún no se han dado a conocer los detalles y no se trata del gran bazuca que algunos esperaban, una señal clara es que seguirán llegando medidas de apoyo para estabilizar el crecimiento", dijo Amelia Xiao Fu, del Bank of China International.

* "Es probable que la omisión de 'las casas son para vivir, no para especular' contribuya a estabilizar la confianza del mercado. Sin embargo, la eficacia de las políticas reales sobre la demanda de metales básicos podría tardar aún algún tiempo en manifestarse", afirmó.

* El repunte en el mercado también fue apuntalado por fondos especulativos guiados por computadora que utilizan algoritmos y también por cobertura de posiciones cortas, aseguró un operador.

* El yuan también repuntó el martes ante la promesa de China de intensificar su respaldo a la economía, lo que hizo más barato a los metales cotizados en dólares para los compradores chinos.

* Los mercados están a la espera de las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés esta semana y prevén alzas de 25 puntos básicos de ambos.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME avanzó un 1,4%, a 2.240 dólares por tonelada; el zinc escaló un 2,9%, a 2.486,5 dólares; el estaño ganó un 0,8%, a 28.825 dólares; y el plomo cotizó estable a 2.175 dólares.

* El níquel, en tanto, cotizaba al cierre en Londres con un alza del 4,5% a 22.390 dólares, tras dispararse a un máximo en más de un mes de 22.580 dólares. (Reporte de Polina Devitt en Londres, Reporte adicional de Mai Nguyen en Hanói; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters