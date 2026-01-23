METALES BÁSICOS: Cobre sube ante la debilidad del dólar

Por Polina Devitt

LONDRES, 23 ene (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes recibiendo el apoyo de un dólar más débil, el crecimiento de otros metales y dejando de lado por ahora las señales de aumento de la disponibilidad de existencias para el suministro cercano

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 1,2% a US$12.901,50 la tonelada métrica a las 10:43 GMT. El metal alcanzó un máximo histórico de US$13.407 el 14 de enero

* El dólar registró su mayor caída semanal desde junio, debido a las tensiones geopolíticas y a los bruscos cambios de política en torno a Groenlandia, que inquietaron a los inversores. Un dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares resulten más atractivos para los compradores que utilizan otras divisas

* Por el lado de la oferta, Capstone Copper comunicó que una huelga de trabajadores había obligado a detener la producción en su mina chilena de Mantoverde

* La minera de cobre Freeport-McMoRan declaró que esperaba que cerca del 85% de la producción de su gigantesca mina de Grasberg volviera a estar operativa en el segundo semestre de este año

* Por el lado de la demanda, la producción récord de cobre en diciembre en China, principal consumidor de metales, y los altos precios hicieron que la prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se estabilizara en US$22 la tonelada, su nivel más bajo desde mediados de 2024

* La prima de los contratos de cobre del Comex frente a los de la LME se ha reducido bruscamente esta semana, impulsando las entregas a los almacenes registrados en la LME en Estados Unidos , mientras que los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghai aumentaron un 6%

* Indicando una mayor disponibilidad del metal para el suministro cercano, el diferencial entre el contrato de cobre al contado de la LME y el de referencia osciló hasta un descuento de US$83 la tonelada, su mayor desde septiembre, desde una prima de US$102 el martes

* Entre otros metales de la LME, el aluminio subía un 0,1% a US$3.135,50, el zinc ganaba un 0,3% a US$3.221, el plomo avanzaba un 0,2% a US$2.023,50, el estaño subía un 3,3% a US$53.400, mientras que el níquel ganaba un 3,1% a US$18.545. (Reporte de Polina Devitt; información adicional de Dylan Duan; Edición de Vijay Kishore)