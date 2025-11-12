METALES BÁSICOS Cobre sube apoyado por esperanzas sobre fin del cierre del Gobierno de EEUU

(.)

Por Pratima Desai

LONDRES, 12 nov (Reuters) - Los precios del cobre subieron el miércoles, apoyados por el optimismo sobre un esperado final del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, mientras el mercado espera la publicación de datos de préstamos del principal consumidor, China, para medir las perspectivas de la demanda.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0,3%, a US$3.076 la tonelada; el aluminio subió un 0,6%, a US$2.892; el plomo ganó un 1,5%, a US$2.095, tras tocar un máximo de ocho meses de US$2.907; el estaño sumó un 2,2%, a US$37.415; y el níquel operó plano a US$15.055.

* La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar más tarde en el día sobre un compromiso que restablezca la financiación de las agencias gubernamentales y ponga fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre.

* Los operadores dijeron que el esperado regreso de los datos económicos de Estados Unidos, que deberían ayudar a los inversores y a la Reserva Federal a juzgar el estado de la economía estadounidense, había apoyado los precios esta semana.

* Las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés determinarán el rumbo del dólar, cuyo debilitamiento abarata los metales que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* Sin embargo, las expectativas de debilidad de los préstamos bancarios en China pesaron sobre el ánimo, al igual que las previsiones de una caída de la financiación social total, que los analistas estudian para evaluar la demanda de metales.

* En otros metales básicos, el zinc mejoró un 0,3%, a US$3.076 la tonelada; el aluminio subió un 0,6%, a US$2.892; el plomo ganó un 1,5%, a US$2.095, tras tocar un máximo de ocho meses de US$2.907; el estaño sumó un 2,2%, a US$37.415; y el níquel operó plano a US$15.055.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)