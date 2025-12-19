METALES BÁSICOS-Cobre sube con atención puesta en escasez de oferta y se encamina a alza semanal

19 dic (Reuters) -

El cobre subía el viernes y se encaminaba a un alza semanal después de que otra previsión alcista de Goldman Sachs destacó las limitaciones de la oferta minera, aunque la firmeza del dólar limitaba las ganancias. * A las 10:36 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mejoraba un 0,1%, a US$11.787 por tonelada, cerca del máximo histórico de US$11.952 tocado la semana pasada.

* El metal, muy utilizado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, va camino de subir un 2,4% esta semana y casi un 35% en 2025.

* "El cobre sigue siendo nuestro metal industrial favorito a largo plazo porque se enfrenta a limitaciones únicas en el suministro de las minas y a un crecimiento estructuralmente fuerte de la demanda", dijo Goldman Sachs en una nota el jueves, reiterando su previsión de US$15.000 la tonelada para 2035. * El índice dólar se apreciaba un 0,3%, limitando las alzas del complejo LME. Un billete verde más fuerte encarece los metales denominados en la moneda estadounidense para los tenedores de otras divisas. * El níquel en la LME subía por tercer día consecutivo, avanzando un 0,7%, a US$14.745 la tonelada, después de que el Gobierno indonesio propuso reducir la producción de mineral de níquel en un tercio, hasta 250 millones de toneladas, el año que viene. * El aluminio sumaba un 0,4%, a US$2.927,5, subiendo por cuarto día consecutivo y alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2022, después de que South32 anunció el cierre de su fundición de Mozal en marzo. * En otros metales básicos, el zinc bajaba un 0,1%, a US$3.061,5; el plomo mejoraba un 0,7%, a US$1.977,5; y el estaño avanzaba un 1,4%, a US$43.430, tocando su máximo desde abril de 2022.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)