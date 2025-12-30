METALES BÁSICOS: Cobre sube, pero se mantiene por debajo de récord ante cautela de los inversores

Por Eric Onstad

LONDRES, 30 dic (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes, pero se mantenían muy por debajo de los máximos históricos tocados en la víspera, ya que los inversores aseguraban beneficios y se mostraban cautos ante la posibilidad de que los usuarios finales frenen sus compras en un mercado boyante.

* A las 10:30 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,5%, a US$12.405 la tonelada, tras haber alcanzado un récord de US$12.960 el lunes.

* El cobre en la LME acumula un alza del 41% en lo que va de año, impulsado por el temor a que las interrupciones en las minas limiten la oferta, la debilidad del dólar y las fuertes compras de los especuladores.

* "Es probable que los metales básicos sigan impulsados por los titulares y los flujos, y que las subidas sean vulnerables a la recogida de beneficios hasta que mejore la liquidez a principios de enero", señalaron los analistas de Sucden Financial en una nota.

* En China, los precios del cobre bajaron debido al debilitamiento de la demanda china.

El contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 2,4%, a 98.090 yuanes (US$14.031,5) por tonelada.

* La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por el cobre importado, descendió el lunes a US$53 la tonelada, por debajo de los US$55 previos, pero aun así supone una mejora respecto a los menos de US$40 observados desde mediados de octubre.

* El cobre también se veía afectado por el cambio generalizado de los inversores hacia una postura de aversión al riesgo. Tanto el oro como la plata retrocedieron el lunes desde sus máximos históricos.

* En otros metales básicos, el níquel en la LME sumaba un 4,8%, a US$16.570 la tonelada, tras tocar US$16.700, su máximo desde marzo, por preocupaciones sobre el suministro del principal productor, Indonesia; el aluminio ganaba un 0,2%, a US$2.959; el zinc mejoraba un 0,8%, a US$3.112; el plomo avanzaba un 0,9%, a US$2.022,5; y el estaño subía un 1,3%, a US$41.255.

(1 dólar = 6,9907 yuanes)

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano)