METALES BÁSICOS Cobre sube por debilidad del US$ y esperanza en la demanda china

(Actualiza valores al cierre)

Por Eric Onstad

LONDRES, 11 nov (Reuters) - Los precios del cobre subieron el martes después de que el dólar cayera por la debilidad de los datos de empleo, Estados Unidos se acercara a la reapertura de las operaciones gubernamentales y China, principal consumidor de metales, diera a conocer más medidas para apoyar el crecimiento.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,4% a US$10.834,50 la tonelada métrica hacia las 17:20 GMT. El metal LME ha ganado un 23% este año, alcanzando un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.

* El índice dólar se debilitó tras conocerse que los empleadores privados recortaron puestos de trabajo el mes pasado. Un dólar más débil hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

* El Banco Central de China afirmó el martes que mantendría unas condiciones de política monetaria "apropiadamente laxas", tras el anuncio realizado el lunes por Pekín de nuevas medidas relacionadas con las inversiones de capital privado en proyectos de infraestructuras.

* "Los responsables políticos chinos ciertamente se han alejado de la postura de hace unos años, en la que eran bastante restrictivos con la economía, y han pasado a un estado mucho más favorable", dijo el estratega de materias primas de WisdomTree, Nitesh Shah.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai, cerró con un alza del 0,4%, a 86.630 yuanes (US$12.162,01) la tonelada.

* Los metales industriales también sintieron el resplandor de un repunte más amplio en los mercados financieros el lunes sobre el final esperado del cierre del gobierno de Estados Unidos después de que el Senado aprobó un proyecto de ley de compromiso el lunes.

* El precio del metal utilizado en la energía y la construcción también se vio respaldado tras conocerse que la minera estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, produjo un 7% menos de metal en septiembre.

* El cobre alcanzó su máximo histórico el mes pasado, en gran parte por el temor a que las interrupciones en las minas provocaran escasez.

* Entre otros metales, el aluminio LME subió un 0,2% a US$2.876 la tonelada, el zinc cedió un 0,4% a US$3.068,50, el plomo sumó un 0,3% a US$2.065, el níquel bajó un 0,3% a US$15.059 y el estaño subió un 1,8% a US$36.685.

