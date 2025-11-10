METALES BÁSICOS-Cobre sube por esperanzas de posible fin del cierre del Gobierno de EEUU
- 1 minuto de lectura'
Por Eric Onstad
LONDRES, 10 nov (Reuters) - Los precios del cobre subían el lunes, alentados por la esperanza de que el cierre del Gobierno estadounidense termine pronto y por datos que mostraron que la deflación disminuyó en China, principal consumidor mundial del metal.
* A las 10:15 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1%, a US$10.822 la tonelada, acumulando un alza anual del 23%, tras tocar un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.
* Los metales industriales se unieron a otros mercados financieros para subir después de que el Senado estadounidense avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal.
* "La perspectiva de reapertura del Gobierno estadounidense está enviando una señal alegre y un sentimiento de riesgo a los mercados. Los metales industriales también están sintiendo el impacto", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.
* La reapertura del Gobierno también podría reforzar las peticiones de recorte de las tasas de interés en Estados Unidos tras la debilidad de los datos económicos, añadió.
* "¿Sería suficiente un recorte para compensar el riesgo potencial para el crecimiento a corto plazo? Esa es la gran pregunta a la que tiene que enfrentarse el sector metalúrgico industrial", señaló.
* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un alza del 0,6%, a 86.480 yuanes (US$12.140,95) la tonelada.
* En otros metales básicos, el aluminio en la LME avanzaba un 1,6%, a US$2.893,5 la tonelada; el zinc ganaba un 1,4%, a US$3.099; el plomo sumaba un 0,8%, a US$2.062,5; el níquel mejoraba un 0,8%, a US$15.180; y el estaño subía un 0,9%, a US$36.125.
(1 dólar = 7,123 yuanes)
(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano)
