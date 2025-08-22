Metales basicos: Cobre sube por firme demanda antes del discurso de Powell

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes por tercera sesión consecutiva, ya que la demanda en China, principal consumidor de metales, se mantuvo saludable y los inversores esperaban que el discurso del presidente del Banco Central de Estados Unidos indicara recortes de las tasas de interés.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba ligeramente al alza a US$9725 la tonelada métrica en las operaciones oficiales, por debajo del máximo de US$10.020,50 alcanzado el 2 de julio, su nivel más alto en más de tres meses.

* "El cobre refinado por ahora está exento de aranceles, así que no creo que vaya a haber mucha mella en la demanda de cobre en general, y la demanda china de cobre sigue siendo bastante saludable", dijo Nitesh Shah, especialista de materias primas de WisdomTree.

* El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 50% a los productos de cobre, pero dejó fuera los minerales, concentrados y cátodos.

* En China, la prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en China, ha ganado un 13% hasta US$51 la tonelada desde el 11 de agosto.

* Los inversores están pendientes del discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, en la conferencia anual de Jackson Hole, en Wyoming, previsto para las 1400 GMT.

* "Si hay alguna señal de un sesgo pesimista, creo que eso podría ser de gran apoyo para los precios del cobre, ya que mantendría la demanda", añadió Shah.

* Sin embargo, el dólar se mantuvo firme en el índice después de que algunos funcionarios de la Reserva Federal se mostraran tibios el jueves ante la idea de un recorte de tasas el mes que viene.

* Un dólar más fuerte hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más caras para los compradores que utilizan otras monedas.

* El aluminio LME también subió, sumando un 0,1% hasta los US$2586,50 la tonelada. La previsión de un repunte estacional de la demanda el mes que viene puede haber impulsado los precios del aluminio, según señalaron el viernes los analistas del broker Guosen Futures.

* Entre otros metales, el zinc LME avanzaba un 0,6% a US$2781,50 la tonelada, el plomo ganaba un 0,8% a US$1985,50, el estaño sumaba un 0,1% a US$33.450 dólares, y el níquel bajaba un 0,1% a US$14.915. (Reportaje de Eric Onstad; Información adicional de Amy Lv en Pekín; Edición de Jan Harvey, Editado en español por Juana Casas)