METALES BÁSICOS Cobre sube por las expectativas de la demanda china y la preocupación por la oferta

Por Eric Onstad

LONDRES, 11 nov (Reuters) - Los precios del cobre subían el martes después de que China, principal consumidor de metales, anunciara más medidas para apoyar el crecimiento, Estados Unidos se acercara a la reapertura de las operaciones gubernamentales y los yacimientos siguieran registrando déficit.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% a US$10.826 la tonelada métrica a las 1100 GMT.

* El cobre LME ha subido un 23% este año, alcanzando un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.

* El Banco Central de China dijo el martes que mantendría unas condiciones de política monetaria "apropiadamente laxas", después de que Pekín desvelara el lunes nuevas medidas relacionadas con las inversiones de capital privado en proyectos de infraestructuras.

* Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, afirmó que los responsables políticos chinos se han alejado de la postura de hace unos años, en la que eran bastante restrictivos con la economía, y han pasado a un estado mucho más favorable.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai cerró un 0,4% al alza, a 86.630 yuanes (US$12.162,01) por tonelada.

* Los metales industriales también sintieron el resplandor de un repunte más amplio en los mercados financieros el lunes sobre el esperado final del cierre del gobierno de Estados Unidos ya que el Senado aprobó un proyecto de ley de compromiso el lunes.

* El precio del metal utilizado en la energía y la construcción también se vio respaldado tras conocerse que la minera estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, produjo un 7% menos de metal en septiembre.

* El cobre alcanzó su máximo histórico el mes pasado, en gran parte por el temor a que las interrupciones en las minas provocaran escasez.

* Entre otros metales, el aluminio LME bajaba un 0,1% a US$2.866,50 la tonelada, el zinc cedía un 0,8% a US$3.057, el plomo perdía un 0,3% a US$2.053, el níquel caía un 0,5% a US$15.040 y el estaño subía un 0,5% a US$36.220.

(Reporte de Eric Onstad; reporte adicional de Dylan Duan en Shanghai; Edición de Alexander Smith. Editado en español por Natalia Ramos)