METALES BÁSICOS-Cobre sube por posible fin del cierre del Gobierno de EEUU

(Actualiza valores al cierre)

Por Eric Onstad

LONDRES, 10 nov (Reuters) - Los precios del cobre subieron el lunes impulsados por la esperanza de que el cierre del gobierno de Estados Unidos termine pronto y por datos que muestran que la deflación ha disminuido en China, principal consumidor de metales.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1% a US$10.818,50 la tonelada métrica a las 17:15 GMT.

* El cobre LME ha avanzado un 23% este año, alcanzando un máximo histórico de US$11.200 la tonelada el 29 de octubre.

* Los metales industriales se unieron a otros mercados financieros en el alza después de que el Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el gobierno federal.

* "Esto está enviando una señal de alegría y un sentimiento de riesgo a los mercados. Los metales industriales también están sintiendo el impacto", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* El fin del cierre del Gobierno de Estados Unidos también podría reforzar los llamamientos a recortar las tasas de interés estadounidenses tras la debilidad de los datos económicos, añadió.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un alza del 0,6%, a 86.480 yuanes (US$12.140,95) la tonelada.

* También apoyaron a los precios los datos que mostraron que la deflación de los precios de producción chinos se redujo en octubre y los precios al consumo volvieron a terreno positivo.

* El plomo de la LME subió un 0,6%, hasta un máximo de cuatro meses de US$2.059 la tonelada, gracias a las compras de especuladores, después de que los inventarios de la LME se redujeran un 21% el mes pasado.

* Entre otros metales básicos, el aluminio LME avanzó un 0,8% a US$2.872 la tonelada, el zinc ganó un 0,9% a US$3.085, el níquel subió un 0,3% a US$15.111 y el estaño subió un 0,9% a US$36.125.

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)