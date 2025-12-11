METALES BÁSICOS-Cobre sube tras recorte de la Fed y entre dudas sobre flujos hacia EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
Por Polina Devitt
LONDRES, 11 dic (Reuters) -
Los precios del cobre subían el jueves, después de que la Reserva Federal
recortó las tasas de interés, mientras que el continuo flujo de cobre hacia las existencias estadounidenses respaldaba las preocupaciones sobre una oferta más ajustada en el resto del mundo.
* A las 10:44 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,8%, a US$11.646 por tonelada.
* Rumbo al mayor crecimiento anual desde 2009, el metal, utilizado en la energía y la construcción, acumula un alza del 33% en lo que va de año, tras alcanzar un máximo histórico de US$11.771 el lunes debido a las interrupciones en el suministro de las minas y las salidas de cobre hacia Estados Unidos.
* "La única razón por la que el cobre ha estado subiendo es por la percepción del mercado de que va a haber aranceles sobre las importaciones de cobre de Estados Unidos anunciados en algún momento a mediados del próximo año para ser implementados a partir de principios de 2027", dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.
* Eso mantiene abierto el arbitraje CME-LME, que atrae el metal a las existencias de la CME
* El recorte de tasas de la Fed
en 25 puntos básicos el miércoles se ajustó a las expectativas y ya estaba prácticamente descontado. Sin embargo, el yuan alcanzó un máximo de 14 meses frente al dólar tras la decisión, lo que hizo que los metales cotizados en el billete verde resultaran más atractivos para los compradores chinos.
* En otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 0,3%, a US$2.874,5 la tonelada; el zinc avanzaba un 0,7%, a US$3.102; el plomo sumaba un 0,2%, a US$1.982,5; el estaño mejoraba un 0,9%, a US$40.280; y el níquel caía un 0,6%, a US$14.565.
(Editado en español por Carlos Serrano)
