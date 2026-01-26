METALES BÁSICOS: Cobre sube y estaño recibe presión por límites a las posiciones en China

Por Pratima Desai

LONDRES, 26 ene (Reuters) -

Los precios del cobre tocaron el lunes un pico de más de una semana, ya que la atención volvía a centrarse en las expectativas de una fuerte demanda y en las interrupciones de la oferta, mientras que los precios del estaño bajaban tras alcanzar máximos históricos, debido a que China impuso límites a las posiciones.

* El estaño en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 3%, a 55.120 dólares la tonelada, a 1138 GMT, después de haber alcanzado un récord de 57.515 dólares, mientras que el cobre ganaba un 0,2%, a 13.144 dólares, tras tocar los 13.260 dólares, su nivel más alto desde el 14 de enero.

* Los precios del cobre, metal utilizado para el cableado eléctrico, alcanzaron un récord de 13.407 dólares la tonelada a principios de mes, lo que supone un alza superior al 50% desde principios del año pasado.

* La preocupación por el suministro debido a accidentes y huelgas —por ejemplo en la mina chilena Mantoverde, de Capstone Copper— y las previsiones de un aumento de la demanda de los centros de datos utilizados para alimentar la inteligencia artificial están detrás de la subida del cobre.

* "Las previsiones de crecimiento mundial se están revisando al alza, sobre todo ante la expectativa de que la IA empiece a impregnar todos los ámbitos de la sociedad", afirmó Alastair Munro, estratega de metales de Marex.

* "Por otra parte, tenemos el enfoque del plan de crecimiento económico de China y el decimoquinto plan quinquenal para 2026 a 2030, en torno al cual vimos a State Grid anunciar a principios de este mes un aumento de la inversión", agregó.

* La china State Grid dijo hace unas dos semanas que gastará cuatro billones de yuanes (574.000 millones de dólares) para modernizar la red eléctrica del país entre 2026 y 2030.

* En otros metales básicos, el aluminio subía un 0,6%, a 3.188 dólares la tonelada; el zinc avanzaba un 2,7%, a 3.349 dólares; el plomo sumaba un 1,5%, a 2.056 dólares; y el níquel cedía un 0,1%, a 18.730 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)