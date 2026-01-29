METALES BÁSICOS: Cobre toca máximo histórico de más de US$14.000 por mayores compras de especuladores

Por Eric Onstad

LONDRES, 29 ene (Reuters) - Los precios del cobre tocaron un máximo histórico de más de 10.000 dólares por tonelada métrica el jueves, ya que los especuladores prolongaron su frenesí comprador, animados por las expectativas de una fuerte demanda y respaldados por la debilidad del dólar y las preocupaciones geopolíticas

* Ignoraron las advertencias de algunos analistas de que los altos precios enfriarían la demanda física de los consumidores industriales y no estaban respaldados por los fundamentos actuales de la oferta y la demanda

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 7,9% hasta alcanzar un récord de 13.935 dólares durante la sesión bursátil asiática. A las 1050 GMT, las ganancias se reducían a 13.935 dólares por tonelada, lo que supone un aumento del 6,5%

* "El cobre registró su mayor subida diaria en años... impulsado por las intensas operaciones especulativas de los alcistas en China", afirmó Neil Welsh, de Britannia Global Markets, en una nota

* "Los inversores se están lanzando a los metales básicos ante las expectativas de un mayor crecimiento en Estados Unidos y un mayor gasto global en centros de datos, robótica e infraestructura energética"

* El cobre, utilizado en la energía y la construcción, es un metal clave necesario para la transición energética, pero las existencias globales supervisadas por las bolsas se encuentran en niveles elevados, especialmente en Estados Unidos

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 6,7%, a 109.110 yuanes (15.708,77 dólares) la tonelada, tras alcanzar un récord de 110.970 yuanes

* Las ganancias se produjeron a pesar de la débil demanda física en el mayor mercado consumidor, China. La prima del cobre de Yangshan , un indicador de la demanda china de cobre importado, bajó a 20 dólares por tonelada el miércoles, el nivel más bajo desde julio de 2024 y por debajo de los 55 dólares de diciembre

* El cobre también está subiendo por el interés en los activos tangibles, que ha llevado al oro y la plata a niveles récord, en parte debido a las tensiones geopolíticas. Otro factor ha sido la debilidad del índice dólar, cerca de mínimos de varios años, lo que abarata las materias primas para los compradores que utilizan otras monedas

* El aluminio de la LME subía un 1,5% hasta los 3.307 dólares la tonelada, el zinc ganaba un 3,8% hasta los 3.493 dólares, el plomo subía un 1,3% hasta los 2.044 dólares, el níquel avanzaba un 4,2% hasta los 19.045 dólares y el estaño un 0,7% hasta los 56.350 dólares

(Reporte de Eric Onstad. Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan. Edición de Shilpi Majumdar. Editado en español por Natalia Ramos)