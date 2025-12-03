METALES BÁSICOS Cobre toca pico histórico por preocupaciones sobre la oferta y debilidad del dólar

(Actualiza con cotizaciones cerca del cierre)

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Los precios del cobre tocaron máximos históricos el miércoles debido a la debilidad del dólar, la preocupación por la oferta y la menor disponibilidad de metal en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

* El cobre de referencia a tres meses en la LME subía un 2,9% a US$11.465 la tonelada métrica a las 1700 GMT, tras tocar un máximo histórico de US$11.540.

* "El cobre parece bastante alcista tras alcanzar nuevos máximos, y los modelos algorítmicos emiten señales de compra. Hay bastantes posibilidades de que los precios suban hasta los US$12.000 la tonelada", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* El cobre ha subido un 31% en lo que va de 2025, rumbo a sus mayores ganancias anuales desde 2017.

* Los datos sobre la actividad empresarial en la zona euro, que en noviembre crecieron al ritmo más rápido de los últimos dos años y medio, se sumaron al sentimiento alcista y reforzaron una combinación de factores que ya apoyaban al metal.

* Los datos de la LME mostraron nuevas cancelaciones netas de 50.725 toneladas en los almacenes de Asia el martes, lo que sitúa las existencias de cobre disponibles en la LME en 105.275 toneladas, su nivel más bajo desde julio. <0#MCUSTX-LOC>

* La prima del cobre Comex sobre el referencial de la LME está atrayendo flujos de entrada a las existencias de cobre Comex , que ya están en máximos históricos.

* Las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense la próxima semana, así como la debilidad del dólar, también favorecieron el impulso alcista de los metales básicos.

* Entre otros metales básicos de la LME, el estaño avanzaba un 4,2% a US$40.675 la tonelada, tras tocar su máximo desde mayo de 2022, en US$40.895.

* En tanto, el aluminio subía un 1,1% a US$2.897 la tonelada, el zinc cotizaba estable en US$3.063, el plomo sumaba un 0,1% a US$1.997,50 y el níquel mejoraba un 0,6% a US$14.895. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)