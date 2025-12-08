METALES BÁSICOS Cobre toca pico por dudas sobre la oferta antes de la decisión de la Fed

LA NACION

(Actualiza cotizaciones)

Por Pratima Desai

LONDRES, 8 dic (Reuters) - El cobre tocó máximos históricos el lunes, debido a la preocupación por una futura escasez y la promesa de China -principal consumidor- de impulsar la demanda interna el próximo año, pero el fortalecimiento posterior del dólar recortó las ganancias.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operó estable a US$11.622 la tonelada a las 17:02 GMT, tras alcanzar más temprano un máximo de US$11.771, con una mejora acumulada superior al 30% en lo que va de año.

* Los analistas esperan que la Reserva Federal haga un "recorte de carácter restrictivo" esta semana, donde el lenguaje de la declaración y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell apunten a un listón más alto para nuevas reducciones de las tasas de interés.

* Se espera que esto apoye a la divisa estadounidense, que, cuando sube, hace que los metales cotizados en dólares sean más caros para los tenedores de otras divisas.

* Los operadores destacaron que la declaración china de que en 2026 ampliará la demanda interna y apoyará la economía en general con políticas más proactivas es un factor positivo para los metales industriales.

* Las expectativas de déficit en el mercado del cobre se deben en parte a las interrupciones del suministro en las minas en los últimos años, incluido un accidente en la gigantesca mina Grasberg de Freeport McMoRan en Indonesia.

* Los inventarios de cobre en los almacenes autorizados por Comex, que el viernes alcanzaron la cifra récord de 436.853 toneladas cortas o 396.306 toneladas métricas, han subido más de un 300% desde marzo.

* En otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,4%, a US$2.886 la tonelada; el zinc avanzó un 0,6%, a US$3.117; el plomo cedió un 0,2%, a US$1.997; el estaño restó un 0,5%, a US$39.850; y el níquel perdió un 0,5%, a US$14.865.

(Editado en español por Carlos Serrano)

