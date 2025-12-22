METALES BÁSICOS-Cobre toca pico tras acuerdo de procesamiento en fundición que destaca la escasez

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 dic (Reuters) -

Los precios del cobre tocaron un máximo histórico el lunes, impulsados por compras especulativas y la noticia de un acuerdo de procesamiento sin comisiones con una fundición china, que puso de relieve las interrupciones en las minas y la posible escasez.

* A las 11:00 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,6%, a US$11.955 la tonelada, después de haber alcanzado un récord de US$11.996.

* El cobre en la LME acumula un alza del 36% este año, en gran parte por la preocupación de que los problemas en las minas provoquen déficits el año que viene.

* Esas preocupaciones sobre el suministro se vieron acentuadas el viernes, cuando fuentes dijeron a Reuters que la minera chilena Antofagasta

y una fundición china acordaron una tarifa de procesamiento cero para el concentrado de cobre de 2026, la más baja jamás acordada en negociaciones anuales. Estas tarifas disminuyen cuando se restringe la oferta.

* "En gran parte se trata de la restricción de la oferta, pero el contexto más amplio es que los mercados en general son bastante boyantes, lo que demuestra que hay mucha liquidez en el sistema", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* Las acciones mundiales avanzaban de forma amplia en la sesión, al igual que el crudo, mientras que el oro y la plata alcanzaron máximos históricos.

* Aunque el impulso seguía atrayendo fondos especulativos hacia el cobre, había indicios de que la demanda flaqueaba ante los altos precios, añadió Smith: "Parece que la demanda se está desacelerando. Las ventas de vehículos eléctricos ya no crecen con fuerza y se observa debilidad en el lado del consumo de la economía china".

* En otros metales básicos, el níquel ofrecía el mejor desempeño en la LME, con un alza del 1,6%, a US$15.040 la tonelada;

el aluminio

ganaba un 0,6%, a US$2.961,5, su máximo desde mayo de 2022; el zinc

sumaba un 0,4%, a US$3.084; el plomo

bajaba un 0,4%, a US$1.977; y el estaño

restaba un 0,5%, a US$43.030.

(1 dólar = 7,0399 yuanes)

(Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; editado en español por Carlos Serrano)